Tras confirmarse la muerte de una adolescente de 15 años que fue atacada por dos perros dogo en barrio Estación Las Flores de nuestra ciudad, familiares y amigos de la víctima se manifestaron esta mañana frente a la casa de los dueños de los perros.

La tragedia ocurrió pasado el mediodía de este domingo, cuando Trinidad (15), salió a caminar por el barrio paseando dos perritos de su tía, con la que vive.

La joven fue sorprendida por la dupla de perros que la atacaron causándole gravísimas heridas que derivaron en su muerte. Un hombre que intentó socorrerla también sufrió mordeduras, pero esta fuera de peligro.

Ver: Tragedia en Córdoba: dos perros dogo atacaron y mataron a una niña de 15 años

Finalmente, los perros ingresaron a otra vivienda de la cuadra y un vecino terminó matándolos a puñaladas para evitar que atacaran a su hija.

“Yo soy la tía y la tengo a cargo mío. Ella sale a caminar y pasear siempre con mis perritos. Ayer salió al mediodía y nunca volvió. Yo me preocupé mucho y salía a buscarla, pero no la encontré. Entonces llamé a la policía y ellos me dijeron que habían encontrado a cinco cuadras de mi casa a una niña atacada por perros pero que no pudieron identificarla”, le dijo Noelia, la tía de la joven a la Crónica Matinal de Canal 10.

Noelia contó que entonces que fue hasta el Hospital de Urgencias y allí pudo reconocer a su sobrina que estaba en muy mal estado de salud por las mordeduras de los dos dogos.

“Estaba muy mal, en estado crítico. Tuvo dos paros cardíacos porque los perros le perforaron dos arterias por lo que perdió mucha sangre. Le tuvieron que reconstruir la cara y las orejas, y todo lo que le ponían su cuerpito lo rechazaba”, aseguró conmocionada.

En medio del dolor, Noelia contó que durante la madrugada la llamaron desde el Hospital para decirle que “no había nada más que hacer y que fuera a despedirla” porque su estado era desesperante.

“Era una persona hermosa y llena de luz, amaba a los animales, de hecho, todos los perros que tenemos son rescatados de la calle. Tenía muchas ganas de vivir y siempre soñaba con cosas para hacer, y ahora no va a poder cumplir todos los sueños que tenía. Todo por culpa de esos perros y los dueños que son unos inconscientes que no supieron tenerlos como debe ser”, afirmó Noelia.

La mujer explicó hasta el momento los dueños de los perros no se han contactado con la familia ni con nadie y que en el momento del ataque ellos estaban de viaje y habían dejado los perros s cargo de una sobrina que, aparentemente, no habría cerrado bien el portón de la casa permitiendo que los perros salgan a la calle.

“Esperamos justicia por ella. Da mucha bronca porque esto se podría haber evitado. Si uno va a tener ese tipo de perros debe hacer lo correcto para evitar que esto pase”, aseguró.

Denuncias anteriores

Jesús Sánchez, vecino de la cuadra contó que el año pasado los mismos perros ingresaron a su vivienda y él tuvo que enfrentarlos para poder sacarlos para evitar que alguien salga herido.

“Ingresaron a mi casa y fue una enorme desesperación para sacarlos, les pegué, les pegué y estuve cerca de 40 minutos para poder sacarlos. Y encima los dueños me acusaron por haberlo golpeado diciendo que yo los había metido en mi casa. Son perros tremendos, a mi hija le mordieron la pierna, a mi cuñado el cuello. Siempre atacan al cuello”, le dijo Sánchez a Canal 10.

El vecino indicó además que los dueños del perro tienen al menos cinco denuncias por ataque de esos perros y que él tuvo que poner una reja en la casa para evitar que ingresen los animales.

Vecinos piden justicia

Un grupo de vecinos y amigos de la familia de Trinidad, la adolescente que falleció por las heridas tras el ataque, se encontraban esta mañana manifestándose de manera pacífica frente a la casa de los dueños de los perros pidiendo justicia por la joven.

“Le agradecemos a los vecinos que intentaron ayudar a Trinidad, pero no pudieron hacer nada. Son perros que estaban adiestrados para cazar y lo tenían acá en plena ciudad. Ya había muchas denuncias contra ellos y nadie hizo nada. Hoy estamos lamentando la muerte de Trinidad”, aseguró a Canal 10 uno de los entrevistados.