Un violento episodio ocurrió este jueves en el barrio Las Palmas de Córdoba, cuando una pareja de pastores evangélicos fue atacada a cuchillazos por un hombre que cuidaba el lugar y que, tras pedirle que se fuera, los agredió.

El hecho se produjo en un templo de calle Falucho al 100, que también funciona como espacio solidario. Según testigos, el pastor le pidió al agresor, que residía allí, que dejara el lugar porque había finalizado el tiempo de su alojamiento. En ese momento, el hombre lo apuñaló en el cuello e hirió también a su esposa, tomó sus pertenencias y se dio a la fuga.

La mujer fue atendida en el Hospital Eva Perón y ya recibió el alta, mientras que el pastor permanece en terapia intensiva en el Hospital de Urgencias. En tanto, el atacante huyó y es buscado intensamente por la Policía, bajo investigación de la Fiscalía.