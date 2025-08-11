Una serie de curiosos posteos en la cuenta de Instagram de EPEC dispararon la alerta y encendieron las alarmas ante un posible hackeo de sus redes. La información fue confirmada por la empresa, que señaló que sus cuentas fueron intervenidas a primera hora del sábado.

En este momento personal técnico informático de EPEC y expertos en seguridad continúan trabajando para recuperar el control de la totalidad de las redes. La empresa afirmó que en los últimos minutos recuperaron y volvió a la normalidad la página de X.

El hackeo se ha hecho mas visible en la red social Instagram, pero se sospecha que Facebook también podría haber sido hackeada.

A esta hora se desconoce el origen del hackeo y los intereses que existen detrás.