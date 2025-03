Sin dudas, la planificación de las acciones humanas contribuye de modo significativo al éxito de las empresas que desarrollamos. En “Atrapados sin Salida” (1975), la fenomenal película de Milos Forman y protagonizada por Jack Nicholson, saben que quien tuvo éxito en su escape, planificó cuidadosamente su fuga.

Y el hurto no puede ser la excepción.

O al menos eso es lo que se pone en evidencia cuando se constata que un hombre de 28 años terminó detenido en barrio Los Robles, luego de perforar exitosamente la pared de un galpón donde funciona una maderera a la que se proponía ingresar con fines de robo.

Al parecer, el frustrado ladrón no planificó qué hacer una vez logrado el acceso al local o bien no tuvo en cuenta que sufría de vértigo, o el boquete no tuvo las dimensiones apropiadas.



Lo cierto es que no pudo superar esta etapa de su improvisado golpe y allí mismo, en la altura del muro del galpón, fue detenido.

El episodio ocurrió en calle Docentes Argentinos al 6500. Allí, se constató un boquete de 50 cm aproximadamente. El propietario verificó que no existían faltantes en su local.

El frustrado boquetero fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la justicia.