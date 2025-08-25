La Policía Caminera implementó este fin de semana controles focalizados sobre las motos en las rutas que recorren la provincia de Córdoba.

El comisario general Daniel Bolloli explicó que las zonas seleccionadas fueron Copina, Falda del Carmen y la rotonda de los Cinco Valles.

Frente a la cámara de Canal 10, el uniformado destacó que se realizaron "varias actas" y precisó las infracciones más frecuentes en Córdoba.

"Cruzar en doble línea amarilla y circular sin los cascos correspondientes" son los ilícitos más frecuentes, según Bolloli. Además, el comisario general también dijo que se constató la falta de documentación y de la chapa patente.

Ver: Córdoba: ordenaron la prisión preventiva para el exjefe de la Policía Caminera

Este lunes el fiscal Guillermo González ordenó la prisión preventiva para el extitular de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, por conformar una presunta asociación ilícita.

La investigación determinó que la organización usaba móviles oficiales, bases de datos policiales y horarios laborales para actividades privadas. Entre ellas, desalojos irregulares de viviendas por los que cobraban entre el 20% y el 30% del valor de los inmuebles.