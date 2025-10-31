La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos y el calendario de pagos del mes de noviembre, anunciando un incremento del 2,1% que impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF , junto con la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para los haberes más bajos.

La medida busca amortiguar la pérdida del poder adquisitivo y mantener la asistencia a los sectores más vulnerables. El aumento, que rige desde noviembre de 2025 , se aplica tanto a los beneficiarios del régimen general como a las Pensiones No Contributivas (PNC) .

Posibles modificaciones por feriados

Desde la ANSES advirtieron que las fechas podrían sufrir ajustes debido a los feriados nacionales. En particular, el viernes 21 y lunes 24 de noviembre , con motivo del Día de la Soberanía Nacional, podrían alterar el cronograma para quienes cobran haberes a finales de la primera y principios de la segunda quincena.

Montos finales con aumento y bono

Tras aplicar el incremento del 2,1% y el bono de $70.000, los haberes de noviembre quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 + $70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 + $70.000 de bono)

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($266.520,52 + $70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.241.788,48

Nuevos valores de asignaciones familiares

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también recibirán los montos actualizados:

AUH: $119.690,95

AUH con discapacidad: $389.806,76

SUAF (primer tramo de ingresos): $59.862,25

SUAF por hijo con discapacidad: $194.910,94

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

AUH y SUAF

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Refuerzo y próximos aumentos