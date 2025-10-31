Aumento y bono de ANSES: cómo quedan las jubilaciones, pensiones y asignaciones
El nuevo incremento del 2,1% dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social eleva los haberes y asignaciones desde noviembre, junto con el bono de $70.000 para los ingresos más bajos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos y el calendario de pagos del mes de noviembre, anunciando un incremento del 2,1% que impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF, junto con la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para los haberes más bajos.
La medida busca amortiguar la pérdida del poder adquisitivo y mantener la asistencia a los sectores más vulnerables. El aumento, que rige desde noviembre de 2025, se aplica tanto a los beneficiarios del régimen general como a las Pensiones No Contributivas (PNC).
Posibles modificaciones por feriados
Desde la ANSES advirtieron que las fechas podrían sufrir ajustes debido a los feriados nacionales. En particular, el viernes 21 y lunes 24 de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional, podrían alterar el cronograma para quienes cobran haberes a finales de la primera y principios de la segunda quincena.
Montos finales con aumento y bono
Tras aplicar el incremento del 2,1% y el bono de $70.000, los haberes de noviembre quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 + $70.000 de bono)
- PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 + $70.000 de bono)
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($266.520,52 + $70.000 de bono)
- PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + $70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $2.241.788,48
Nuevos valores de asignaciones familiares
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también recibirán los montos actualizados:
- AUH: $119.690,95
- AUH con discapacidad: $389.806,76
- SUAF (primer tramo de ingresos): $59.862,25
- SUAF por hijo con discapacidad: $194.910,94
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
AUH y SUAF
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Refuerzo y próximos aumentos
El bono de $70.000 continuará vigente durante noviembre y se analiza su extensión para diciembre, según fuentes del organismo previsional. Además, el próximo ajuste por movilidad se definirá en base a la inflación acumulada del último trimestre, en el marco de la fórmula vigente.