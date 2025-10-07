El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes, en Cañada Jeanmaire, el inicio de los trabajos de los dos tramos faltantes para completar la Autopista Nacional Ruta 19, una obra abandonada por la Nación que el Gobierno de Córdoba finalizará con fondos propios.

Se trata de un trayecto de 16,8 kilómetros entre San Francisco y Devoto, y otro de 16,7 kilómetros, entre Devoto y Cañada Jeanmaire, que estarán a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., ganadora en ambas licitaciones.

Con el inicio de estas tareas, que se suman a las anunciadas la semana pasada en los 29,4 kilómetros comprendidos entre Arroyito y Santiago Temple, se completará la construcción de los 62,9 kilómetros paralizados por el Estado nacional.

Llaryora indicó que la puesta en marcha de la obra para culminar la autopista marca un acontecimiento histórico, que permitirá transformar lo que se había convertido en la “ruta de la muerte” en otra, que será un símbolo de progreso, crecimiento y desarrollo.

La inversión total prevista con recursos propios de la provincia de Córdoba asciende a 191.166 millones de pesos. Es un proyecto vial clave para el desarrollo productivo y el intercambio comercial del Mercosur.

“Aquí estamos de distintos partidos políticos y religiones, y nos une la idea del progreso. Podemos pensar distinto, pero podemos trabajar juntos, y esa es la gran diferencia. Les quiero agradecer a cada uno de los vecinos y a cada uno de los pueblos de la región”, dijo el gobernador Llaryora.

Detalles de la obra

Los trabajos se ejecutarán entre el distribuidor ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 158 hasta el empalme con las calzadas ya construidas en la zona de Cañada Jeanmaire. Consistirán en la construcción de traza nueva y duplicación de calzada existente, de acuerdo al sector, para conseguir un perfil de autopista con una velocidad máxima prevista de 130 kilómetros por hora.

En el marco de las tareas se construirán cuatro intersecciones a distinto nivel para resolver los movimientos de retorno, así como el acceso a las localidades de Devoto y Colonia Marina; y la conexión con caminos vecinales.

Asimismo, se llevarán adelante obras hidráulicas, construcción de colectoras, colocación de defensas, demarcación horizontal, señalización vertical, iluminación de intercambiadores y forestación de todo el tramo.

En detalle, los trabajos entre la ciudad de San Francisco y Cañada Jeanmaire se ejecutarán de la siguiente manera:

Tramo San Francisco – Devoto

Longitud: 16,8 kilómetrosMonto $ 64.902.534.644 (IVA incluido)Plazo de obra:18 meses.Tramo Devoto – Jeanmaire

Longitud: 16,7 kilómetros entreMonto $58.503.613.332,65 (IVA incluido)Plazo de obra:18 meses.Infraestructura sostenible

Cabe destacar que la empresa contratista se comprometió a poner en marcha un plan de descarbonización de la obra que permitirá mitigar la emisión de gases de efecto invernadero asociados a la construcción de la autopista.

La estrategia a aplicar contempla el uso de un mayor corte de biocombustibles en flota vehicular y maquinaria vial; la utilización de biodiesel en la calefacción para preparación de mezclas asfálticas; la incorporación de materiales de baja huella (asfaltos modificados con PET y RAC); y la medición de la huella de carbono por cada kilómetro construido.

La reactivación de los trabajos en la Autopista 19 se enmarca en un conjunto de grandes obras viales ejecutadas y en ejecución por parte de Córdoba, entre las que se destacan la Circunvalación de Río Cuarto, la Circunvalación de Villa María, la pavimentación de la Ruta Provincial N° 28 entre Tanti y Taninga (nuevo camino de las Altas Cumbres) y la finalización de las Autovías Punilla y Calamuchita.