La polémica en torno a la construcción de la Autovía de Punilla no cesa. Mientras la provincia avanzó en la adjudicación de la obra a distintas empresas con las que ya firmó contratos y en algunos sectores ya hay máquinas trabajando, ambientalistas y vecinos de la región denuncian presiones por parte de la empresa Camino de las Sierras para que abandonen sus hogares, ubicados por donde pasa la traza de las obras.

En las últimas horas, un video de Olga, una vecina de 73 años de Bialet Massé se hizo viral. En las imágenes puede escucharse a la mujer decir que le dieron 30 días "para desocupar la casa" ante lo que se pregunta: "¿y la plata, con qué me voy a ir yo a comprar la casa?", afirma la mujer. Desde hace 11 años que habita en ese lugar y reclama por la situación. "Es muy fea, alguien tiene que saber, alguna persona que sea justa, tiene que haber alguien" remarca en tono de preocupación.

Pero no es la única que denuncia estas presiones, porque hay otros vecinos que atraviesan una situación similar. Noelia, vecina de San Roque, aseguró que están ante "una situación muy desesperante, porque no se nos está escuchando y no se nos dan soluciones ante los inconvenientes que estamos teniendo". En diálogo con Crónica Matinal por Canal 10, dijo que la obra avanza a pesar de la oposición expresada en las audiencias públicas.

En su caso, expresó que la empresa le ofrece un "30% del valor fiscal de la propiedad, y como tengo posesión solo me van a reconocer lo construido y no el terreno ni el negocio, que es lo que más importa". Noelia tiene una alfarería en el lugar, la que es el principal sostén económico de la familia. "Es muy angustiante que en el momento en el que estamos viviendo, a uno encima le pueden llegar a sacar lo poco que tiene", se lamentó.

Además señaló que "es la desesperación que tenemos hace diez meses con otras familias del lugar" que están viviendo el mismo problema. "Están especulando con la miseria de la gente, están callando a las personas, a los que van arreglando no les permiten hablar de nada", aseguró y agregó que no saben que hacer "ante el atropello de Caminos de las Sierras".

Por último, condenó el gasto que se pretende hacer con la construcción de un nuevo puente y seguir "rompiendo el bosque nativo y contaminando el Lago San Roque, mientras nos siguen empobreciendo a los que vivimos aquí", remarcó.

Qué dice Caminos de las Sierras

Mientras tanto, desde la empresa provincial emitieron un comunicado a través de Twitter en el que afirman que “en el caso particular de la Sra. Olga Benavidez, la misma posee el usufructo del terreno donde tiene su casa, siendo los propietarios sus hijos, uno de los cuales está fallecido. Las gestiones extrajudiciales se iniciaron oportunamente con su nieta: Paola Soledad Galliano, y posteriormente, el personal del área expropiaciones avanzó en negociaciones con el abogado de la Sra Benavidez a fin de transmitirle tranquilidad ratificándole que se brindará solución a su situación”.

El documento resalta que “Caminos de las Sierras y el Gobierno de la Provincia de Córdoba informan en referencia a la construcción de la Variante Ruta 38 que tal como se informó al momento de la presentación de la obra, se brindarán soluciones a todos aquellos propietarios que se vean afectados por el paso de la traza”.

"Cabe destacar que las acciones de obra pública del gobierno de Córdoba, se llevan adelante siguiendo todos los pasos legales y brindando soluciones a aquellos propietarios que puedan verse afectados por la ejecución de la misma", puede leerse en el hilo publicado por la empresa.

Paralelamente, en la página oficial de la empresa se puede leer que la obra está 2próxima a iniciarse y que ya fueron adjudicados los 4 tramos y están firmados los contratos con las empresas constructoras". En esa dirección, recuerdan que "el proyecto Variante Ruta 38 tiene una extensión total de 43 kilómetros y unirá la Variante Costa Azul con La Cumbre. En una primera etapa, se construirá el tramo de 21,8 kilómetros comprendido entre la Variante Costa Azul y el acceso a la localidad de Molinari".