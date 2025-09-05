El Gobierno provincial puso en marcha la licitación para renovar el Camino San Antonio (Ruta Provincial A-104), una de las arterias más transitadas que conecta Córdoba Capital con barrios y zonas suburbanas, tales como Barrio Angelelli y Villa Rivadavia Anexo A.

El proyecto, que había sido anunciado a principios de agosto, demandará más de $45.000 millones de pesos y estipula la construcción de 5,2 kilómetros de pavimento entre Avenida Circunvalación y Villa Rivadavia. Este nuevo tramo contará con dos carriles por sentido, separador central y nuevas rotondas para ordenar el tránsito, con cruces peatonales.

Además, se prevé un sistema de desagüe para evitar anegamientos por lluvias, la ampliación del nexo cloacal y el tendido de fibra óptica en toda la traza. También se reubicarán los servicios de agua y electricidad, sumando señalización moderna y luminarias LED.

Para ejecutar la obra presentaron sus propuestas ante Vialidad Provincial las empresas Benito Roggio e Hijos S.A. y José Chediack SACICyA.