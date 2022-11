Un concejal de Jesús María analiza presentar un proyecto para prohibir el uso de armas de aire comprimido y gomeras en su jurisdicción.

Según indicó a Noticias Jesús María el concejal Simón Zoldano, a nivel nacional existen proyectos relacionados a la regulación del uso de rifles de aire comprimido desde el 2019, pero hasta ahora ninguno prosperó.

La Ley no considera a estas armas como “de fogoneo”, por lo que para poder adquirirlas no se necesita ningún tipo de autorización y tampoco hay restricciones etarias.

Ambos elementos pueden causar daños a bienes públicos y privados, pero también severos efectos en la salud. Una pedrada o un balinazo en la cabeza, podría hasta ser hasta letal.

Zoldano indicó que le llamó la atención que no hubiese regulaciones nacionales al respecto, sobre todo teniendo en cuenta el avance de la tecnología en este tipo de armamentos, que actualmente son de alta potencia.

“No son consideradas armas de fuego y por ende no están reguladas, cualquier persona las puede comprar, portarlas sin ningún problema, utilizarlas sin diferenciación de edad tampoco, no son consideradas armas de fogoneo o réplicas, con lo cual no tienen ningún tipo de regulación”, explicó.

Sostuvo que una primera acción sería la registración, pero también las sanciones por su uso en los lugares no permitidos, que básicamente sería la vía pública en general.

Contó que en la actualidad, algunos rifles de aire comprimido se cargan con “garrafas”, lo que impulsa las municiones con una potencia impresionante.

El concejal sostuvo que matar pájaros no debe considerarse un juego y que es necesario superar esa etapa. Por eso está decidido a sacar la ordenanza.

Recordemos que en la localidad de Sinsacate, un proyecto similar fue cajoneado por el oficialismo y en Colonia Caroya se estaría impulsando una normativa similar.

En la actualidad, un rifle de Aire Comprimido se puede comprar en cualquier armería a un valor que arranca en los 40 mil pesos. No es necesario llevar ninguna autorización.

Esto es distinto cuando uno quiere acceder a un arma de fuego, para lo cual se debe gestionar una autorización en los organismos nacionales y hay que esperar 90 días hasta tanto se completa el trámite. El costo que tiene un revolver pequeño es de 96 mil pesos.

Fuente: Radio Jesús María.