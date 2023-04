La cartelera cinematográfica de Córdoba, se actualiza con nuevos títulos. Se verán, películas de acción, ciencia ficción, drama, terror, aventuras y comedia.

Mirá todas las películas que estrenan las salas de la ciudad:

Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El inicio

Basada en la sensación internacional del animé, Caballeros del Zodiaco por primera vez lleva a la pantalla grande la saga de Saint Seiya en acción real. Seiya (Mackenyu), un testarudo adolescente callejero, pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección. Si quiere sobrevivir, tendrá que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre los Caballeros del Zodiaco. Dirección: Tomek Baginski. Con Famke Janssen, Madison Iseman, Sean Bean.

La heredera de la mafia

Una mujer de los suburbios de Estados Unidos hereda de su abuelo un imperio de la mafia, y guiada por el consigliere de confianza de la familia, desafía las expectativas de todos, incluyendo las propias, como nueva cabeza del negocio familiar. Dirección: Catherine Hardwicke. Con Toni Collette, Monica Bellucci.

Guardianes de la galaxia 3

La querida banda de Guardianes se instala en Knowhere. Pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos. Dirección: James Gunn. Con Chris Pratt y Zoe Saldaña.

Kompromat. El expediente ruso

Un diplomático francés debe escapar de un complot del FSB, la agencia de espías de élite de Rusia, en Siberia. Dirección: Jérome Salle. Con Gilles Lellouche, Joanna Kulig.

Sombras de un crimen



Adaptación de la novela The Black-Eyed Blonde: A Philip Marlowe Novel, de John Banville. Philip Marlowe, es un detective privado que está envuelto en malos negocios y una vida solitaria. Su suerte cambiará con la llegada de Clare Cavendish, una hermosa mujer que lo contratará para encontrar a su ex amante y este acontecimiento resultará ser sólo una pequeña parte de un gran misterio por resolver. Dirección: Neil Jordan. Con Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange.

Skinamarink, el despertar del mal

Dos niños se despiertan en medio de la noche y descubren que su padre ha desaparecido, y que todas las ventanas y puertas de su casa ya no están. Dirección: Kyle Edward Ball. Con Jaime Hill, Ross Paul, Lucas Paul, Dali Rose Tetreault.