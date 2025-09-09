Lejos de las luces de las estrechas relaciones entre Javier Milei y el presidente norteamericano Donald Trump, este jueves llegará al aeropuerto de Ezeiza un avión con deportados argentinos desde el país del Norte.

Mientras persisten las idas y vueltas en torno a la flexibilización del otorgamiento de visas, la hoja de ruta del Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International se mantiene bajo estricta reserva, según informaron Clarín y La Nación.

Ver: Estados Unidos: Florida abre el centro de detención para migrantes "Deportation Depot"



Sin precisiones sobre cuántos argentinos volverán a tocar el asfalto del aeropuerto de su país en la madrugada del jueves, la aeronave tiene capacidad para 247 pasajeros, aunque habrá escalas en Bogotá y en Belo Horizonte.

El despegue del avión para deportar migrantes se realizará desde un aeropuerto no revelado en Estados Unidos.

El segundo mandato de Trump estuvo marcado por una ola de deportaciones de migrantes que provocaron escándalos internacionales.

En el caso de la cifra argentina, algunas estimaciones marcan que llegaron a 300 los que retornaron en vuelos comerciales.