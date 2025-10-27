Once disparos contra el salón de una academia de baile en la ciudad de Córdoba causaron terror el viernes por la tarde, mientras las investigaciones todavía no dieron con los implicados y se desconoce el móvil de la agresión.

"Dos personas se pararon en la vereda y dieron once disparos durante una clase con diez alumnos; estaban mis dos hermanas también", explicó la dueña del local frente a la cámara de Canal 10.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque en la esquina de 9 de Julio y Sagrada Familia, en el barrio Uritorco.

"Mi hermana no quiere ir a la facultad porque está con miedo, es horrible", dijo la joven sobre la situación traumática que atraviesan a un año de haber abierto las puertas de la academia.

Los motivos de la balacera todavía son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.