La ¿bestia? de cerca

Ricardo Iorio, qué personaje

Esto de cruzarme con figuras de la música me ha permitido estar, por ejemplo, con el líder de Almafuerte y ex V8 y Hermética, emblema del rock duro argentino, y, cómo desconocerlo, siempre muy polémico. No diría que somos amigos, pero hemos viajado juntos. Una vez hice un corto documental con parte de una charla en la ruta. Esto cuenta la nota de hoy

Víctor Pintos