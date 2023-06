Con su elección de 2013, Héctor Baldassi fue "el primer faro" de Propuesta Republicana (Pro) en Córdoba. Se convirtió en el primer representante del espacio "amarillo", que allí compitió separado del radicalismo, en llegar a la Cámara Baja por la provincia.

Obtuvo, en esas condiciones, el 14,45% de los votos, quedando en el cuarto lugar. Desde allí, fue reelecto para el cargo en 2017 y 2021.

"Hoy estoy en Buenos Aires, y no quiero un lugar en ninguna lista porque me quedan dos años. Por ahí por eso me ven poco en la campaña de Luis Juez. Pero a Córdoba hay que darle algo diferente después de 24 años de Gobierno del mismo signo político", sentencia.

Entrevistado por el programa Mirá Quien Habla, descartó la necesidad de "andar a los codazos por un cargo" y dice ser "un soldado: estoy para el lugar que me necesiten".

Al ser consultado por su escasa presencia en la campaña de Juez, el candidato del espacio para desbancar al justicialismo, indica que "estoy cuando puedo" pero que "tampoco me gusta estar en lugares donde no me invitan".

Sin embargo, se lo vio más cercano a Rodrigo de Loredo. Incluso fue parte del anuncio de Soher El Sukaría como aspirante a la viceintendencia.

Perfil bajo y solidaridad partidaria, sus cualidades de campaña.