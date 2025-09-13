En el marco de la 91° Exposición Nacional Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto, el Gobierno de Córdoba y BANCOR anunciaron un conjunto de medidas estratégicas destinadas a potenciar al sector agropecuario provincial.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y el Presidente del Banco de Córdoba, Raúl Paolasso, firmaron convenios para poner a disposición $30 mil millones en líneas de financiamiento con tasas subsidiadas, orientadas a productores agropecuarios, pymes, consignatarios, cabañeros, fabricantes de maquinaria e insumeras, entre otros actores de la cadena agroindustrial.

Las líneas específicas incluyen:

Préstamos para maquinarias, equipamiento e infraestructura.

Créditos para insumos agrícolas y ganaderos (fertilizantes, semillas, productos de nutrición y sanidad animal).

Financiamiento para sistemas de cría (vacas, vaquillonas, porcinos y ovinos con garantía de preñez o reproductores).

Descuento de cheques para consignatarias y cabañeros.

En paralelo, Bancor presentó su nuevo Seguro de Granizo, que permite cotizar en simultáneo con cuatro compañías líderes y contratar la cobertura en minutos, ofreciendo una herramienta innovadora para proteger las inversiones frente a riesgos climáticos.

La Mesa de Enlace provincial tuvo un rol protagónico en el lanzamiento de estas líneas, acompañando la firma de los convenios y destacando el valor de contar con instrumentos financieros adaptados a las necesidades del sector.

Su participación reafirma el trabajo conjunto entre las entidades agropecuarias, el Gobierno y Bancor para impulsar de manera directa la producción cordobesa.

Durante el acto, el ministro Busso también entregó una camioneta 0 km para la Brigada de Investigaciones de la Patrulla Rural Sur, adquirida a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA). La unidad se suma a la entregada recientemente a la Patrulla Rural Norte, reforzando la seguridad en las zonas rurales de la provincia.

“Estas herramientas significan un respaldo directo a los productores y un valor agregado para las exposiciones rurales. Escuchamos los pedidos del sector y hoy son una realidad”, señaló Busso.

La firma de los convenios contó con la participación del presidente de Bancor, Raúl Paolasso; el vicepresidente, Juan Manuel Llamosas; el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta; y representantes de la Mesa de Enlace, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Además, el Gobierno de Córdoba se hizo presente en la expo con la carpa institucional del programa “CBA Vidriera Productiva”, que reunió a empresas agroindustriales cordobesas y propuso actividades interactivas para el público, en conjunto con la Bolsa de Cereales y equipos técnicos del Ministerio de Bioagroindustria.

Con estas acciones, el Gobierno provincial y Bancor consolidan una estrategia conjunta de financiamiento, innovación y seguridad rural, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo de Córdoba.