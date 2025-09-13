Bancor lanza créditos por $30.000 millones para productores: las líneas
El anuncio se realizó en la Expo Río Cuarto. La Provincia de Córdoba subsidiará la tasa. El convenio es parte de la política de promoción del desarrollo económico.
En el marco de la 91° Exposición Nacional Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto, el Gobierno de Córdoba y BANCOR anunciaron un conjunto de medidas estratégicas destinadas a potenciar al sector agropecuario provincial.
El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y el Presidente del Banco de Córdoba, Raúl Paolasso, firmaron convenios para poner a disposición $30 mil millones en líneas de financiamiento con tasas subsidiadas, orientadas a productores agropecuarios, pymes, consignatarios, cabañeros, fabricantes de maquinaria e insumeras, entre otros actores de la cadena agroindustrial.
Las líneas específicas incluyen:
- Préstamos para maquinarias, equipamiento e infraestructura.
- Créditos para insumos agrícolas y ganaderos (fertilizantes, semillas, productos de nutrición y sanidad animal).
- Financiamiento para sistemas de cría (vacas, vaquillonas, porcinos y ovinos con garantía de preñez o reproductores).
- Descuento de cheques para consignatarias y cabañeros.
En paralelo, Bancor presentó su nuevo Seguro de Granizo, que permite cotizar en simultáneo con cuatro compañías líderes y contratar la cobertura en minutos, ofreciendo una herramienta innovadora para proteger las inversiones frente a riesgos climáticos.
La Mesa de Enlace provincial tuvo un rol protagónico en el lanzamiento de estas líneas, acompañando la firma de los convenios y destacando el valor de contar con instrumentos financieros adaptados a las necesidades del sector.
Su participación reafirma el trabajo conjunto entre las entidades agropecuarias, el Gobierno y Bancor para impulsar de manera directa la producción cordobesa.
Durante el acto, el ministro Busso también entregó una camioneta 0 km para la Brigada de Investigaciones de la Patrulla Rural Sur, adquirida a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA). La unidad se suma a la entregada recientemente a la Patrulla Rural Norte, reforzando la seguridad en las zonas rurales de la provincia.
“Estas herramientas significan un respaldo directo a los productores y un valor agregado para las exposiciones rurales. Escuchamos los pedidos del sector y hoy son una realidad”, señaló Busso.
La firma de los convenios contó con la participación del presidente de Bancor, Raúl Paolasso; el vicepresidente, Juan Manuel Llamosas; el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta; y representantes de la Mesa de Enlace, entre otras autoridades provinciales y municipales.
Además, el Gobierno de Córdoba se hizo presente en la expo con la carpa institucional del programa “CBA Vidriera Productiva”, que reunió a empresas agroindustriales cordobesas y propuso actividades interactivas para el público, en conjunto con la Bolsa de Cereales y equipos técnicos del Ministerio de Bioagroindustria.
Con estas acciones, el Gobierno provincial y Bancor consolidan una estrategia conjunta de financiamiento, innovación y seguridad rural, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo de Córdoba.