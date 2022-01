Luego de que el gobierno provincial estableciera nuevas restricciones para tratar de frenar la imparable ola de contagios de Covid 19, desde la Cámara de Bares Autoconvocados dijeron que acatarán la medida de exigir el pase sanitario a sus clientes, pero le exigieron al gobierno de Juan Schiaretti que se termine con el tope horario de las 3 de la mañana para actividades nocturnas.

En diálogo con Radio Universidad, Alfredo Alberione de la entidad, dijo que van a acatar la medida una vez más, como todas las que se han implementado a lo largo de la pandemia para tratar de colaborar en que se termine.

En cuanto a la exigencia del pase sanitario para sus clientes, sostuvo que "lo tomamos como una medida más que se llevan adelante a los fines de incentivar la vacunación, fundamentalmente para evitar la complicación de los casos de Covid, que por suerte esta ola de ómicron no es tan agresiva y hay poca gente internada en relación a otras olas".

No obstante, Alberione advirtió que, si bien están evaluando cómo implementar la solicitud del pase sanitario, no va a ser fácil: "hay una faltante de personal muy grande, hay gente contagiada y por ahí nos complica un poco la operatoria, y por otro lado económicamente también nos está complicando mucho ya que venimos de un arranque de año muy malo, un 50% por debajo de las facturaciones necesarias (.. )motivo por el cual tener una persona abocada a tal tarea es realmente difícil en ambos aspecto", remarcó.

A la vez, el empresario aprovechó para reiterar al gobierno provincial que termine con la restricción horaria de las 3 de la mañana. " No tiene ningún sentido y es un contrapropósito a los fines de combatir la pandemia, ya que hemos visto todo el tiempo que cuando nos restringen a nosotros, sobre todo a la vida nocturna, más gente termina haciendo las clandestinas donde no hay ningún tipo de control y genera (..) contagios masivos y demás", señaló Alberione.

Al respecto amplió: "es un contra propósito pedirle a una persona, que en la mayoría de los casos sabemos que a las 3 de la mañana tenemos que echar prácticamente a empujones de los bares, se va a ir a una fiesta clandestina en donde no va a haber ningún tipo de protocolo, no se va a pedir ningún pase sanitario y se va a estar juntando con gente que posiblemente no esté vacunada y/o contagiada y lo que es aún peor, de la fiesta clandestina se va a ir al after. Y lo que hemos visto en esta pandemia, al after del after. Una locura total seguir restringiendo la vida nocturna regulada y controlada como son los bares para que la gente se vaya a una clandestina", explicó Alberione.

"Por eso decimos, vamos a implementar la medida, la vamos a apoyar como hasta el día de la fecha, pero exigimos al gobierno provincial que de una vez por todas libere los horarios, ya que somos la única provincia actualmente desde septiembre pasado, que estamos con horarios restringidos", remarcó.

En ese marco, el empresario sostuvo que es muy difícil tener algún tipo de contacto con el gobierno de Schiaretti, "pero siempre hemos estado trasladando este reclamo a la provincia a través de la municipalidad, sin respuesta favorable".

Escuchá la nota completa:

Las dificultades de la implementación del control sanitario

Alberione sostuvo que hay particularidades en las cuales no se sabe qué se va a hacer, porque la norma provincial no lo establece. "Hay particularidades: no está prohibida la circulación de las personas, motivo por el cual, por ejemplo, en lugares de paso común como pueden ser una galería o un centro comercial, no se puede hacer la restricción en el ingreso al mismo ya que eso no lo está diciendo este decreto"

Por otro lado, el empresario indicó que es muy probable que se generen discusiones y situaciones de tensión con quienes no tengan o no quieran exhibir el pase sanitario. "Legalmente va a estar complicado, porque no somos policías nosotros para poder exigirlo entonces va a haber discusiones que, obviamente, van a complicar al personal del lugar, le van a generar muchos inconvenientes y probablemente también a los propietarios de los restaurantes, donde vamos a quedar expuestos ante personas que posiblemente no quieran acatar esta orden. Veremos cómo lo resolveremos en cada uno de los casos", remarcó.

Por último, Alberione se quejó por el rol que les asigna el Estado a los privados: "Venimos sufriendo en la pandemia todo este tipo de cosas cuando se ha hecho responsable al privado y se ha obligado al privado a hacer las tareas del Estado en una sociedad que no estamos acostumbrados". Y concluyó "Va a ser complicado, pero vamos a intentar implementarlo"