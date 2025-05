El aspecto que un basural le da a una ciudad es una imagen que no solamente perturba desde lo estético sino que también preocupa en lo que respecta a las consecuencias que estos espacios puedan acarrearle al medio ambiente y la salud de la población.

La situación derivada de la presencia de basurales a cielo abierto no es nueva, data de décadas de desidia y descontrol, y demuestra no solamente la irresponsabilidad de vecinas y vecinos que arrojan residuos en cualquier parte, sino también la falta de control sobre empresas que depositan su basura en estos espacios y nadie los sanciona.

Durante la emisión del programa Fuerte y Claro que se emite por el streaming de SRT Media, pudimos mostrar un basural a cielo abierto, donde no solamente observamos los residuos sino que también percibimos el olor en ese lugar y la dimensión del basural, que es uno de tantos, unos 30 que hay en Córdoba, que durante 15 días ha recorrido la presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical del Consejo Deliberante, la Concejala Elisa Caffaratti.

Al ser consultada sobre lo que ella ha catalogado como una bomba ambiental nos dijo que “exactamente, estamos ante una bomba ambiental. Si bien nosotros hemos recorrido 30 sitios como este en 15 días, la verdad es que hay un registro que estamos haciendo y llegan a 400 los lugares entre macro basurales, como es este que estamos ahora, y micro basurales en la ciudad.”

Caffaratti remarcó que “literalmente, estos 30 que nosotros relevamos están distribuidos en 21 barrios, con lo cual te podés dar cuenta que hay barrios que están rodeados de basurales. Zona Este, Oeste, Norte y Sur. No hay punto cardinal de la ciudad que se salve”, y agregó que “estamos los cordobeses viviendo en medio de la basura y estos lugares, ¿no? Con la contaminación ambiental, con la contaminación del suelo, del aire y los daños a la salud, porque muchos están ubicados muy próximos a las viviendas. Acá estamos a metros del aeropuerto, a metros de la Universidad Siglo XXI, a metros de la Ciudad Empresarial y vemos esta desidia, descontrol, complicidad.”

La pregunta es, o el planteo, esto no empezó ayer, esto tiene muchos años, va mucho más atrás de la gestión del actual Intendente y tal vez de algunos anteriores también, pero ¿se ha hecho algo, se hace algo o se empieza a hacer algo a partir de esta evidencia que está mostrando la concejala ?

Al respecto la concejala nos dijo que “yo creo que ha habido mucho marketing descarado y en realidad en los hechos no se ha hecho prácticamente nada. Son, a nivel municipal, $ 300.000 millones dedicados a las áreas ambientales. Tenemos en la municipalidad Secretaría de Ambiente, Bío Córdoba, COIS, áreas de limpieza de la costanera, tenemos también un Ministerio de Ambiente y así vivimos los cordobeses en medio de estos basurales. Es gravísimo !”

Respecto de las responsabilidades para llegar a esto que vimos mientras recorrimos ese lugar, situación que es gravísima, pero desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿los cordobeses y cordobesas tiran basura en este tipo de lugares y ellos son los desaprehensivos? ¿O hay otros más? Porque vemos montículos, por ejemplo, que no lo puede haber tirado una familia que lo trajo en el baúl del auto, son como un contenedores, de los que usan las empresas.

“Nosotros lo que hemos detectado después de este recorrido es que hay lisa y llánamente un tráfico ilegal y descontrolado de los transportistas que lo realizan en este tipo de contenedores. Digamos, de las empresas de contenedores y transporte de residuos que está fuera de control, porque esto, no lo puede traer un carrero. Después el basural se complementa con otro tipo de residuos que sí los aportan los vecinos, como también vemos mucha suciedad en los barrios”, señalo Caffaratti.

También manifestó que “Hay ratas aquí, alimañas, hay un olor, y eso implica que hay animales o elementos en descomposición y también hay elementos sumamente contaminantes, bidones de líquidos”, y también se ven residuos patógenos.

“Acá hay una responsabilidad fundamental en la creación de estos macrolugares que nadie los está mirando. O hay desidia o hay complicidad, en el transporte de todo este tipo de residuos”, nos refirió la concejala y remarcó las dimensiones del lugar, unos 500 metros y en crecimiento hacia la rotonda del sector.

Al ver una cámara domo, una cámara que posiblemente sea de la Municipalidad nos preguntamos sobre su funcionamiento y Caffaratti nos contó que “de los 30 lugares que nosotros hemos relevado, esta sería la segunda cámara, aparentemente no funcionan, porque si no, vos no te podés explicar que estén permitiendo que esto haya crecido 500 metros hasta allá y también llega en el ancho el lugar. Entonces, evidentemente, no están mirando lo que pasa, no lo están viendo o lo están dejando pasar y hacen la vista gorda a este escándalo. Porque este lugar, quiero comentarles, es una postal repetida en distintos puntos de la ciudad.”

Le consultamos a la concejala si van a presentar desde el bloque radical, en el Consejo Deliberante, algún reclamo formal, algún informe hecho exprofeso para esto, para que se tomen cartas en el asunto, a lo que Caffaratti nos respondió que “ya hemos presentado un pedido específico, porque también hemos visitado las escombreras municipales donde también hemos visto un panorama parecido a esto. No se está tratando, están enterrando directamente como vienen y evidentemente hay todo un descontrol en esta área. Así que hemos presentado un pedido de informe y también estamos preparando este informe y relevamiento que hemos realizado para entregarlo a las autoridades de ambiente de la Municipalidad y estamos evaluando también la posibilidad de alguna denuncia por el daño ambiental que estos lugares están implicando en la ciudad”, concluyó.

Lo que se viene haciendo desde la Municipalidad

Hace un mes se comunicó que con más de 70 cuadrillas trabajando en simultáneo solo en el curso de la primera semana de Abril, la Municipalidad de Córdoba reforzó la tarea de limpieza en toda la ciudad, para jerarquizar los espacios para el uso de todos los vecinos.

Tan sólo en micro, macro basurales y la Costanera se retiraron 3.050 toneladas de residuos que fueron arrojados de manera ilícita en distintos puntos de la ciudad. Se trabajó sobre más de 40 espacios con arrojo clandestino de basura.

Para dimensionar la magnitud de la tarea, baste decir que los habitantes de la ciudad de Córdoba generamos (kilos más, kilos menos) unas 1500 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) por día. O sea, que lo que se limpió es el equivalente a dos jornadas completas de toda la basura generada en la ciudad.

Además se desmalezaron más de 3 millones de metros cuadrados de espacios verdes; de nuevo, mejor tener una referencia próxima: es el equivalente a 300 manzanas ciudadanas.

El control y la denuncia iniciados

En respuesta a lo denunciado por la concejala radical, la Municipalidad informó esta semana una medida inédita: por primera vez, denunció penalmente al propietario de un terreno donde existe un macrobasural histórico, ubicado en Roque Arias y García Martínez.

La presentación judicial se realizó a través de la Unidad de Riesgo Sanitario (URS), un organismo que articula áreas municipales y provinciales para el control de predios abandonados.

Esta acción judicial marca un cambio en la estrategia municipal frente a la contaminación ambiental.

“Al judicializar penalmente, se envía un mensaje claro: contaminar el ambiente es un delito”, destacaron a La Voz, desde el Ejecutivo.

Según la Municipalidad, el antecedente sienta las bases para futuras intervenciones y refuerza el compromiso institucional con el cuidado del entorno urbano.

El relevamiento municipal

Actualmente, existen 98 macrobasurales en la ciudad de Córdoba, todos ubicados en terrenos privados.

En 33 de ellos, ya se instalaron cámaras de videovigilancia que se monitorean desde el Centro de Monitoreo Urbano. Cuando estas cámaras detectan el volcamiento de residuos, la Policía puede proceder a la detención de los responsables por delitos ambientales.

El procedimiento de intervención comienza con una intimación al titular del predio. Si no hay respuesta, se labran actas de infracción y el municipio avanza con la limpieza del terreno, trasladando los costos al propietario.

En casos de mayor gravedad, se recurre a la denuncia penal. Esta estrategia busca frenar la proliferación de focos infecciosos y revertir el daño ambiental.

¿ Dónde denunciar ?

La URS, que comenzó a funcionar en junio de 2024, integra áreas como la Justicia Administrativa de Faltas, las secretarías de Ambiente y de Salud, la Policía de la Provincia y la Guardia Urbana, entre otras. Su creación formó parte de una política de saneamiento ambiental, pero hasta el momento no logró revertir el deterioro visible en muchos barrios.

Los vecinos que detecten terrenos en condiciones de abandono o con acumulación de residuos pueden colaborar denunciando la situación. La Municipalidad habilitó el número 351-610-0517 y la app Ciudadana para recibir reportes de lunes a viernes de 9 a 18.