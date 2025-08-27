Marcos Juárez

De 06:30 a 07:00. Motivo: Ejecutar Empalme De Distribuidor Y Trasladar Carga. Zona afectada: Barrios Suroeste, Noroeste, Centro y Villa Argentina, todos en forma parcial.

De 14:00 a 14:40. Motivo: Ejecutar Empalme De Distribuidor Y Trasladar Carga. Zona afectada: Barrios Suroeste, Noroeste, Centro y Villa Argentina, todos en forma parcial.

Villa Nueva

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Golf, Jardín del Golf, Miradores del Golf y Rincón de la Reserva.

Unquillo

De 08:30 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio Finca del Sol.

Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho

De 13:00 a 17:30. Motivo: Izado De Columnas De Hormigón.

Río Ceballos

De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrio Terrazas de Rio.

Córdoba

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Ampliación Pueyrredón, Anexo Pueyrredón, Alto Pueyrredón, Villa Los Pinos, Yofre Sud y Yofre "I", en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Argüello y Autódromo en forma parcial.