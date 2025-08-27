Batería de cortes programados de EPEC en Córdoba para este jueves
La empresa provincial informó sobre el cronograma de trabajos en diferentes puntos del territorio cordobés.
Marcos Juárez
De 06:30 a 07:00. Motivo: Ejecutar Empalme De Distribuidor Y Trasladar Carga. Zona afectada: Barrios Suroeste, Noroeste, Centro y Villa Argentina, todos en forma parcial.
De 14:00 a 14:40. Motivo: Ejecutar Empalme De Distribuidor Y Trasladar Carga. Zona afectada: Barrios Suroeste, Noroeste, Centro y Villa Argentina, todos en forma parcial.
Villa Nueva
De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Golf, Jardín del Golf, Miradores del Golf y Rincón de la Reserva.
Unquillo
De 08:30 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio Finca del Sol.
Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho
De 13:00 a 17:30. Motivo: Izado De Columnas De Hormigón.
Río Ceballos
De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrio Terrazas de Rio.
Córdoba
De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Ampliación Pueyrredón, Anexo Pueyrredón, Alto Pueyrredón, Villa Los Pinos, Yofre Sud y Yofre "I", en forma parcial.
De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Argüello y Autódromo en forma parcial.