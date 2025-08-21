El Club Belgrano anunció este jueves la venta de Mariano Troilo al club Parma Calcio de la Serie A en Italia.

“Se trata de la transferencia más importante de la historia de nuestra institución, que sigue posicionándose como marca en el plano internacional”, destacó la institución “Pirata” en un comunicado que publicó en sus redes.

La operación fue cerrada entre ambos clubes por un monto de USD 9.600.000 por la totalidad del pase. Además, Belgrano conservará un 15% de plusvalía sobre el excedente de 7,2 millones de Euros.

La figura tomó relevancia en el último tiempo con la convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha de la Eliminatoria que se disputó en junio pasado.

El futbolista de 22 años, llegó a Belgrano en 2012 desde la Escuela de Fútbol E.F.U.L., de Barrio Poeta Lugones. Once años después el defensor “pirata” debutó en la primera división con un partido por Copa Argentina y después acumuló 57 partidos con la camiseta celeste.