La Cámara de Diputados de la Nación manifestó su beneplácito por los 40 años de la Festividad en Honor a la Virgen de Urkupiña en Córdoba, una tradición que se ha consolidado como un punto de encuentro entre comunidades bolivianas y argentinas.

La iniciativa fue presentada por la diputada Gabriela Estévez, quien destacó el valor cultural y religioso de esta conmemoración.

Festividad en Honor a la Virgen de Urkupiña

La festividad, que se realiza cada mes de agosto, congrega a miles de devotos que participan de misas, procesiones, danzas y otras expresiones artísticas propias del acervo cultural boliviano.

En Córdoba, el evento ha crecido de manera sostenida, convirtiéndose en una de las celebraciones de fe más importantes de la provincia.

La Virgen de Urkupiña, originaria de Cochabamba, Bolivia, es venerada por su vínculo con los valores de la familia, la unidad y la esperanza. La festividad en Córdoba es organizada por la colectividad boliviana local, con el acompañamiento de autoridades religiosas y civiles.

Este año, el aniversario número 40 fue celebrado con un programa especial que incluyó actividades litúrgicas y culturales durante todo el fin de semana.

Estévez subrayó que esta celebración no solo refuerza la fe de los creyentes, sino que también fomenta la integración y el intercambio cultural, fortaleciendo lazos comunitarios entre países hermanos.