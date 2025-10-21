Bancor presentó este martes su nueva billetera virtual llamada Bezza. De esta manera, la entidad financiera local sale a competir en el mercado de aplicaciones con una propuesta innovadora y beneficios diferenciales.

Según precisaron en la presentación oficial, estará disponible para su descarga tanto en App Store como en Google Play a partir de noviembre de este año.

Bezza ofrecerá importantes descuentos, rendimientos competitivos y amplias facilidades de uso para todos los usuarios, sean o no clientes del banco. Permite registrarse en pocos pasos y acceder a una caja de ahorro sin costo, con disponibilidad de fondos las 24 horas.

Además, los cordobeses registrados con CIDI Nivel 2 podrán ingresar directamente a la aplicación mediante un onboarding simplificado, que solo requiere usuario y contraseña, sin necesidad de validación biométrica.

Cabe aclarar que el nombre Bezza deriva de “Cordobesa”, la marca insignia del ecosistema de pagos de Bancor, y proyecta alcanzar 400.000 usuarios en el primer año. Permitirá abonar con QR en cualquier comercio del país y otorgará reintegros en consumos en rubros estratégicos para las familias como supermercados, almacenes, panaderías, restaurantes, carnicerías, farmacias, veterinarias y más.

Por otro lado, a partir de febrero de 2026, Bezza ocupará un rol central en el sistema de transporte público: podrá utilizarse para abonar el colectivo urbano e interurbano, Telepase, estacionamientos, impuestos y servicios públicos.