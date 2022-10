Se está presentando la III Bienal Córdoba Ciudad Diseño 2022 con numerosas actividades, muestras, ciclo de cine y charlas. Además, cine, música y teatro para disfrutar en la provincia.



Martes 18

A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: Boogie el Aceitoso (de Gustavo Cova, 2009, Argentina). Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Boogie el Aceitoso es el mejor asesino a sueldo de la ciudad, por lo menos es lo que él cree... Cuando el mafioso más importante necesita eliminar a un testigo le encarga el trabajo a Blackburn, quien de a poco está desplazando a Boogie. Cuando Boogie se entera de esto sale a demostrar que él sigue siendo el número uno. Entrada libre y gratuita. Sin reserva, por orden de llegada.

A las 20. Cine de cabecera: Los intocables (de Brian De Palma, Estados Unidos, 1987). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Chicago, años 30. Impera la 'Ley seca', que prohíbe la venta de alcohol. El idealista agente federal Eliot Ness (Kevin Costner) persigue implacablemente al gángster Al Capone (Robert De Niro), amo absoluto del crimen organizado en la ciudad. La falta de pruebas le impide acusarlo de asesinato, extorsión y comercio ilegal de alcohol, pero Ness, con la ayuda de un par de intachables policías (Andy Garcia y Charles Martin Smith) reclutados con la ayuda de un astuto agente (Sean Connery), intentará encontrar algún medio para inculparlo por otra clase de delitos. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 19

A las 19. III Bienal Córdoba Ciudad Diseño 2022. Habitar Córdoba 1972/2072: El diseño a través del tiempo Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

En el marco de la III Bienal Córdoba Ciudad Diseño 2022 - Después del Presente, la Carrera de Arquitectura y la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad Blas Pascal, en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción, proponen una muestra que dé cuenta de los cambios en el hábitat de los cordobeses con el objetivo de apreciar el impacto que la construcción, el diseño del espacio, el equipamiento y los objetos que conforman la experiencia tienen en la vida cotidiana y su transformación a través del tiempo para imaginar futuros posibles. La misma contempla la construcción de tres espacios que representan tres momentos en el tiempo: 1972, 2022 y 2072. La idiosincrasia de cada uno de ellos estará determinada por los sistemas constructivos y los artefactos y objetos que las representan enmarcados en una idea de recorrido que va de lo material (1972) a lo intangible (2072). El futuro intangible se manifestará en su carácter de incertidumbre, proponiendo la opinión de referentes de diversos ámbitos de la sociedad cordobesa a través de videos y/o audios, y fomentando la participación activa del público para formular su imaginario prospectivo respecto al hábitat doméstico. Cierra el 2 de noviembre.

A las 20. Cine por la Diversidad: El imperio de los sentidos (de Nagisa Ôshima, Japón, 1976). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Una pareja de amantes vive una historia de amor llevada hasta límites inimaginables. La pasión se ha adueñado de ellos. El sexo ha pasado a ser lo único importante de sus vidas. Las ansias de la mujer por poseer a su hombre parecen inagotables y crecen cada día más hasta llegar a confundir el placer con el dolor. Entrada libre y gratuita.

Jueves 20

A partir de las 10. Vení a dibujar al museo. Museo Evita – Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511

Desde el jueves 20 al sábado 22 entre las 10 y las 19, el museo propone esta actividad abierta a todo público en la que los visitantes del museo podrán acceder a diferentes talleres para dibujar y entrar en contacto con distintas miradas de esta práctica. Estos talleres se desarrollarán en simultáneo en las salas y el parque del y están organizados por el grupo de investigación Desde el dibujo, pertenecientes a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (SIyP FA SECYT UNC). Entrada libre y gratuita (algunos talleres tienen cupo).

A las 18. Cine: El dorado (de Francisco Bouzas, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

David viaja al selvático Eldorado esperando encontrar a Ramiro. En la búsqueda de una amistad perdida, David encuentra a César, quien lo acompaña en esta tierra fronteriza, creada a base de falsas promesas. Filmaciones caseras, testimonios cercanos y una investigación personal se intercalan a lo largo de 20 años. Los vínculos humanos dan luz a esta historia de desencuentro y migración. Repite el sábado 22 a las 18.30. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 20. Ciclo de Cine Regional: Venganza de perdedores (de Luis Fenoglio; producción: Grupo de Cine de Del Campillo, Del Campillo). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Venganza de perdedores trata de la historia de un hombre que tiene un corralón de venta de materiales de construcción, aunque su lado oculto es el narcotráfico. La presentación de la película contará con la presencia del director y productores en la sala. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine: Ennio, el maestro (de Giuseppe Tornatore, Italia, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Retrato de Ennio Morricone, el compositor de cine más popular y prolífico del siglo XX, uno de los más queridos por el público, dos veces ganador del Oscar y autor de más de quinientas partituras inolvidables. El documental presenta al Maestro a través de una larga entrevista realizada por Tornatore, testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, los hermanos Taviani, Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer y Pat Metheny, música y material de archivo. Repite el sábado 22 a las 20.30. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 20. Música contemporánea: Compositores cordobeses. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

En el marco de las celebraciones por el 8° aniversario del Centro Cultural Córdoba el Coro de Cámara de la provincia, dirigido por el maestro Gustavo Maldino, interpretará composiciones originales y arreglos de compositores cordobeses como Tomás Arinzi, María Victoria Mollano Febre, Edgar Moya Godoy, Alejandro Pittis, Mariano López, Carlos del Franco y Hugo de la Vega. Entrada libre y gratuita.

Viernes 21

A las 17. Presentación libro "La Pregunta Clave: ¿Cómo encontrar resultados?". Agencia Córdoba Cultura -Sala Regino Maders – Deán Funes 98

Damián E. Martín presenta el libro "La Pregunta Clave: ¿Cómo encontrar resultados?". Este libro está dirigido principalmente a emprendedores y empresarios que no están conformes con los resultados que están encontrando, como así también en otros ámbitos de la vida. La presentación más allá de comentar cómo se gestó el libro, contará con testimonios de personas que han pasado por su espacio y se constituirá como una charla en sí misma para que quienes asistan se lleven un contenido de valor.

Entradas gratuitas en este link.

A las 20. Vientos en el Centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Se presenta una nueva edición del ciclo Vientos en el Centro a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de la ciudad de Córdoba que, a lo largo de siete conciertos, uno por mes, expondrá al público el trabajo desarrollado por la Banda completa y sus diferentes ensambles de cámara. Entrada libre y gratuita.

A las 20. La Catrina. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

La Comedia Cordobesa y el elenco estable de Títeres del Teatro Real ponen en escena La Catrina, representación de la muerte por el pueblo Mejicano. Con un agregado: La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Doña Francisca relata sus recuerdos, de infancia, adolescencia y ya adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva, como dice el Sabalero (cantante uruguayo), jamás una muerte mansa. Para público adolescente y adulto. Para público adolescente y adulto. Entradas: 500 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro hasta media hora antes de la función.

A las 21. Viernes de Música: Mostro. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Mostro es una banda de música formada a finales de 2021 en la ciudad de Río Cuarto integrada por Lino González (guitarras y programación), Daniel De Haes (voz y guitarras), Pablo Gil (bajo y secuencias) y Pablo Gallardo (batería). En sus canciones se pueden identificar diferentes estilos musicales como rock, pop y elementos de la música progresiva. Sus letras reflejan inquietudes actuales de un mundo distópico, entonadas sobre acordes y arreglos que evocan múltiples emociones. Entrada general 600 pesos.

Sábado 22

A las 17. Títeres: Philia. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entradas 500 pesos disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 21. Las Brujas de Shakespeare. Teatro Real – San Jerónimo 66

En la víspera de Noche de Brujas, las brujas Primera, Segunda y Tercera acuden a un aquelarre al que fueron invitadas por Hécate. Se están reencontrando luego de su última vez, en 1603, cuando estuvieron con Shakespeare, inspirándose en la escritura de Macbeth. Mientras tanto, Hécate se encuentra con Sycorax, la madre de Calibán y le encarga la tarea de acompañar a las Brujas en una tarea necesaria para que purguen un gran error: haberle otorgado poder a Macbeth. Sycorax se presentará en el aquelarre como aprendiz de bruja cuando en realidad es la que más experiencia tiene. Entre ella y Hécate irán hechizando a las tres jóvenes Brujas en su viaje de iniciación, en el cual se irán encontrando con otros personajes de Shakespeare: Otelo, Desdémona, Cleopatra, Antonio, Lucrecia, entre tantos otros. En ese viaje, las Brujas irán descubriendo cómo Shakespeare ha retratado a las mujeres a lo largo de su obra y se maravillarán por la gran actualidad de los conflictos que ellas atraviesan. Repite el domingo 23 a las 20. Entradas generales 1200 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 23

A las 18. Ciclo En Capilla: Mingui Ingaramo Trío

Mingui Ingaramo (piano), Joaquín Cárdenas (bajo), Santiago Villagra (batería) integran el Mingui Ingaramo Trío. Mingui es pianista y compositor cordobés con gran trayectoria. Logró proyectarse a nivel nacional a través de sus trabajos con Litto Nebia y, posteriormente, con Fats Fernadez, Fito Paez y el Mono Fontana, entre otros. Recientemente editó el disco Primer atardecer junto a Guadalupe Gómez.