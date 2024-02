Miguel Siciliano y el resto de los legisladores provinciales que integran Hacemos Unidos por Córdoba presentaron este jueves un proyecto de declaración en el que expresan su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional respecto a los subsidios al transporte.

En diálogo con Nada del Otro Mundo, Siciliano no descartó la posibilidad de que el Boleto Estudiantil Gratuito corra riesgo en su implementación, ya que de no contar con subsidios la tarifa superaría los 1000 pesos. “Y no sé si está “en riesgo” pero claramente se dificulta gobernar, porque un boleto a 1100 pesos es difícil de sostener” , dijo el legislador.

Ayer jueves, el Gobierno Nacional anunció que eliminará el Fondo Compensador del Interior, que regula los subsidios al transporte en las provincias. Solo serán subsidios los usuarios de la tarifa social en aquellas ciudades en las que funcione el sistema SUBE, que no incluye a Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias.

Al respecto Siciliano, sostuvo que es necesario revisar la manera en que se otorgan subsidios y “puede ser rediscutido”. “En Córdoba no subsidiamos a las empresas, sino a la demanda y creemos que a nivel nacional debería ser así”, agregó en tono crítico a la decisión del Ministerio de Economía.

Luego de que se cayera el tratamiento de la ley Bases, el Presidente expresó diversas críticas a los mandatarios provinciales, tratándolos de “traidores”. Ante este escenario de tensión, Siciliano sostuvo que esta medida “no daña al gobernador Llaryora sino que va en contra de la gente”

“El 75% de los cordobeses quiso que Milei sea presidente en el balotaje, aquí el Presidente les está diciendo a los porteños no les aumento pero a ustedes sí”, criticó Siciliano.

La Legislatura busca aprobar un rechazo a la quita de subsidios al Transporte

“Una vez más tenemos un Gobierno que se disfrazó de federal para poder gobernar la Argentina, pero que a la hora de la verdad deja los subsidios al transporte únicamente en la provincia de Buenos Aires”, cuestionó Siciliano.

En este sentido, aseguró que el gobernador Martín Llaryora “desde el primer día” buscó colaborar con el Presidente porque “entendía que la Argentina tiene que salir adelante”. “Que le vaya bien a Milei no puede ser fundir la economía regional de Córdoba”, agregó.

Ante las primeras medidas del Gobierno, aseguró: “Hasta ahora lo único que hemos visto es un plan fiscal, ahora no hay plan exitoso si no es acompañado por un plan productivo que movilice la economía y el empleo”.

Escuchá la entrevista completa: