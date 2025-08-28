Un incendio forestal sobre bosque nativo y una plantación de pinares fue contenido este jueves en la zona de Capilla Vieja, cerca de la localidad de Los Reartes.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático informó que trabajaron distintas dotaciones de bomberos del valle de Calamuchita con el apoyo de cuatro aviones hidrantes.

En el sector trabajó personal de los cuarteles de Los Reartes, Alta Gracia, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Ciudad de América, Potrero de Garay y San Agustín, junto al equipo del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Además, también participaron del operativo personal de la regional 7 de la Federación de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Agrupación Serrana.

Las condiciones climáticas adversas, con ráfagas de viento norte de cincuenta kilómetros por hora, dificultaron las tareas de contención de las llamas en una zona poco poblada.