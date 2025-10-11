Bomberos voluntarios continuaban tratando de combatir este sábado por la mañana uno de los incendios más grandes que se desataron en la provincia en lo que va de la temporada, luego de que se iniciara el viernes en la zona de la Quebrada del Condorito, a la altura del kilómetro 60 de la ruta 34, conocida como Camino de las Altas Cumbres.

En total participan 150 efectivos, entre brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, bomberos voluntarios (Agrupación Serrana y Federación Provincial), Policía de Córdoba, Parques Nacionales y Gendarmería Nacional.

En el combate aéreo intervienen dos aviones y dos helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, junto a un avión hidrante de la provincia de Córdoba.

La vegetación afectada corresponde principalmente a pastizales, y se dispuso la mayor parte del personal para intentar detener el avance del fuego, ya que desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que se espera un cambio de viento al sector sur a partir de las 15.

No es el único

Además del fuego desatado en las Altas Cumbres, durante la madrugada se registró un nuevo foco en Villa Giardino, donde desde primeras horas trabajan tres aviones hidrantes y 75 efectivos entre bomberos voluntarios y personal del ETAC.

Actualmente el incendio no presenta actividad en su perímetro, aunque persisten altas temperaturas en el terreno, por lo que se instalarán equipos de bombeo para asegurar el sector.

Para el resto de la jornada, las condiciones climáticas continuarán siendo extremas, por lo que se solicita a la población no realizar actividades que puedan generar fuego y mantener la alerta ante cualquier señal de humo.