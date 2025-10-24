Bomberos rescataron a dos perros durante un incendio una casa de Alta Córdoba

Bomberos de la Policía rescataron a dos perros durante un incendio ocurrido en una vivienda de barrio Alta Córdoba.

El siniestro se produjo durante la noche del jueves en una casa ubicada en José Superi al 2800. Las llamas afectaron un dormitorio y el patio interno, mientras que la intensa humareda se expandió por todos los ambientes del inmueble.

Personal de la Dirección de Bomberos intervino rápidamente para controlar el fuego y evitar su propagación al resto de la vivienda. En el operativo los efectivos lograron rescatar a dos perros que se encontraban en el interior.

El incendio ocasionó daños materiales y la caída de mampostería. La propietaria no estaba en el lugar cuando comenzó el siniestro; llegó más tarde y fue asistida por el personal de emergencias sin presentar lesiones.

Por el momento, se investiga el origen del incendio para determinar las causas que lo provocaron.