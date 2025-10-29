Bomberos de la Policía de Córdoba sofocaron un incendio frente al Hospital de Urgencias

El personal intervino en calle Catamarca al 460, en el barrio Centro, tras la presencia de un foco sobre caños de PVC que se propagó a un tablero eléctrico en un predio lindante al centro de salud municipal.

El siniestro fue controlado por el cuerpo de bomberos, que trabajó para extinguir las llamas y evitar una mayor afectación de las instalaciones. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas.