Este lunes por la tarde, los Bomberos Voluntarios de Villa Allende trabajaron en tres focos de incendios forestales en distintos puntos de la ciudad, donde regía una alerta extrema por fuego. Mientras combatían las llamas en un sector de pastizales frente al aeropuerto y detrás de la Universidad Siglo XXI, en la ciudad de Córdoba, los efectivos debieron acudir a un rescate inesperado: una familia de cuises que estaba atrapada en una cueva.

Sin dudarlo, y en un gesto noble, los bomberos socorrieron a los pequeños roedores y los acobijaron. Los rescatistas advirtieron que algunos animales presentaban quemaduras, por lo que debieron asistirlos en el lugar con agua y cremas.

Giuliana Soria, una de las bomberas voluntarias presentes, captó el momento del rescate y lo compartió en redes sociales. En el video, los bomberos Juan Pablo Carbó, Santiago Coria y Nicolás Vega trabajan para enfriar los puntos calientes tras el foco ígneo, mientras atienden a los pequeños roedores. La noticia generó una rápida difusión y fue aplaudida por los usuarios, que destacaron el trabajo de quienes combaten el fuego y protegen la fauna autóctona, en medio de constantes alertas por incendios en Córdoba.