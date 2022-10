A pesar de que una de las opciones para inscribirse en el Refuerzo Alimentario para personas mayores sin ingresos es a través de la pagina web de ANSES, durante esta jornada hay largas colas en las sedes del organismo en la ciudad de Córdoba, para anotarse de manera personal con el objetivo de recibir el bono de $45 mil que se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre.

En ese sentido, ya quedó establecido que la primera de esas cuotas se comenzará a pagar el 14 de noviembre de acuerdo a la terminación del DNI, y continuará en los días subsiguientes, hasta finalizar el cronograma para aquellos que cumplan con los requisitos para acceder a la ayuda estatal.

Desde el mediodía del domingo comenzaron a llegar las primeras personas a la puerta de la sede de ANSES en calle Rivadavia, con el objetivo de ser los primeros en ser atendidos, mientras que durante la mañana del lunes la cola superaba los 200 metros.

Eugenia Palacios, delegada de ANSES, dijo que ambas oficinas (Rivadavia y Avellaneda), “están saturadas por la demanda”, aunque aclaró que ello se debe también a que a esta altura del año, “las personas que perciben la AUH, deben presentar las libretas escolar y sanitaria del menor a cargo”, y en ambos casos se puede acceder “sin turno”, a diferencia del resto de las prestaciones.

En diálogo con el programa “Pensavalle informa” por radio Universidad, agregó que esta ayuda está acotada “a una pequeña parte de la población”. En esa dirección, Palacios estimó que el bono alcanza a “95 mil personas en toda la provincia”, ya que está dirigida solo a personas en situación de indigencia.

“Ante la necesidad económica, concurren todos y si pasa, pasa”, dijo Palacios y aclaró que eso no es así. Recordó que los sistemas informáticos son “objetivos” y detectan todos los movimientos, En ese sentido, reiteró que “quienes hayan comprado una heladera, o tengan una moto a su nombre o tengan movimientos en sus billeteras electrónicas, van a ser rechazadas".

Para evitar estas situaciones, se recomienda a las personas que quieran anotarse que lean bien los requisitos para acceder a la ayuda y las restricciones, para evitar tener que hacer largas colas.

Recordó que las personas que accedan de manera presencial para inscribirse, tienen que “llevar el DNI y tener un CBU”. Para quienes no lo tengan, se deben tramitar, aunque eso demora un poco más el trámite.

Cabe recordar que para realizar el trámite on line, hay que ingresar a la página web de ANSES, y una vez allí, entrar en la pestaña Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos, donde están los requisitos para acceder al bono de $45 mil. Allí también está el link para inscribirse, para lo que se debe contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Las personas que no cuenten con CUIL y/o la Clave, pueden generarlos también de manera on line, haciendo click encima de cada uno de ellos.

Requisitos

-Tener entre 18 y 64 años.

-No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

-No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).

-No contar con Obra Social o Prepaga.

Asimismo, las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.

Es decir que no podrán tener registrado a su nombre: