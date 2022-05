El próximo sábado 7 de mayo cierran las inscripciones para aquellas personas que quieran anotarse para cobrar el Refuerzo de Ingresos de $18 mil pesos, que se cobrarán en dos cuotas de $9 mil en los meses de mayo y junio, destinado a monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadores informales y empleadas domésticas y en esta jornada se registran largas colas en las delegaciones de Anses de calle Rivadavia y Avellaneda en nuestra ciudad.

Si bien el trámite puede realizarse a través de la página web del organismo, el sitio ha tenido muchos inconvenientes ante la saturación del sistema por la altísima demanda. Muchas de las personas que acudieron a hacer la cola en las mencionadas dependencias, afirman que su solicitud fue rechazada cuando realizaban el trámite virtual o bien fueron informados de la necesidad de validar sus datos de manera presencial. Desde las 5 de la mañana fueron llegando las personas interesadas en concluir la inscripción con la presentación de la documentación requerida.

Desde el organismo adelantaron que el sábado las oficinas de Anses abrirán de 8 a 14 horas para atender a quienes deban completar la validación de sus datos y quedar en condiciones para que Anses analice si corresponde o no el cobro del bono.

Desde la página de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) se pueden consultar cuáles son los requisitos que deben cumplimentar quienes quieran anotarse para recibir el Refuerzo de Ingresos y otras cuestiones a través de las preguntas frecuentes sobre el Refuerzo de Ingresos.

Cómo anotarse

-Para comenzar la inscripción al Refuerzo de Ingresos tenés que ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. El sitio está habilitado las 24 horas por lo cual el organismo recomienda evitar las horas pico o insistir si la página está caída.

Si no tenés Clave de la Seguridad Social o no te la acordás, creá tu clave ingresando acá.

Si no te acordás tu CUIL podés consultarlo acá.

-Una vez que ingreses en mi ANSES, completá tus datos de contacto

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos y seguí los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Si tu información está incompleta o incorrecta, podés modificarla en el momento.

En caso de que tu CUIL figure como no acreditado, vas a tener que dirigirte a una oficina sin turno.

-Terminá la inscripción al Refuerzo de Ingresos a partir del 28/04

Si ya actualizaste tus datos de contacto, volvé a ingresar a partir del 28 de abril a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos, completá la declaración jurada y validá o cargá una CBU, donde vas a recibir el Refuerzo de Ingresos de $18.000. Si no tenés una cuenta bancaria a tu nombre, te compartimos toda la información que necesitas para tramitarla.

Es muy importante que sepas que para acceder al Refuerzo de Ingresos, debés contar con una CBU a tu nombre. En Argentina todas las personas tienen derecho a una cuenta gratuita universal sin costos de apertura o mantenimiento. Por lo que no tenés que preocuparte, ya que la cuenta que vas a abrir es gratuita y todos los bancos están obligados a brindarte una atención correcta y ágil. Para conocer todas las entidades bancarias de todo el país donde podés abrir una Cuenta Gratuita Universal, ingresá en la web del Banco Central de la República Argentina.

Una vez completado todos los pasos, vas a haber finalizado la inscripción.

Te recordamos que la primera etapa de inscripción y actualización de datos de contacto continuará abierta hasta que todas y todos los que necesiten puedan anotarse.

¿Cómo sé si me otorgaron el Refuerzo de Ingresos?

A partir del 5 de mayo, podés ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar si te corresponde el Refuerzo de Ingresos.

Requisitos

- Ser argentino o argentina nativo o nativa, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria.

-Tener la edad igual a 18 años o más y no haber cumplido los 65 años de edad.

- No percibir ingresos superiores al valor equivalente de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Restricciones

El refuerzo puede ser denegado por los siguientes motivos:

- Sos trabajador/a en relación de dependencia

- Sos monotributista categoría “C” o mayor

- Sos autónomo/a

- Sos jubilado/a o pensionado/a

- Tenés menos de 18 o más de 65 años

- Tenés una prepaga

- Tus ingresos mensuales son superiores a $77.880 pesos (2 salarios mínimos vitales y móviles)

- Tus consumos mensuales con tarjeta de crédito o débito son superiores a $77.880 (2 salarios mínimos vitales y móviles)

- Sos propietario/a de un automóvil con valuación fiscal superior a $1.401.840

- Sos propietario/a de más de un automóvil

- Sos propietario/a de un automóvil que tiene menos de un año de antigüedad

- Sos propietario/a de más de una vivienda

- Sos propietario/a de una aeronave

- Sos propietario/a de una embarcación de más de 9 metros de eslora

- En 2021 declaraste Bienes Personales superiores a $3.738.240

- Tenés entre 18 y 24 años y los ingresos mensuales de tus padres superan el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles.