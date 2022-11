Una iniciativa que busca plantar árboles en los bosques de Córdoba. En su web, ellos mismos se presentan como “un grupo de voluntarios, profesionales y entusiastas de la naturaleza”.

Se desempeñan en representantes de Acción Andina, una iniciativa de conservación y restauración de bosques altoandinos con sede principal en Perú, que en Sudamérica cuentan con presencia en Argentina, Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador.

En Argentina tiene tres representantes, dos en Córdoba y uno en Jujuy. Los árboles que plantan son los que en Córdoba se conoce como el tabaquillo (Polylepis australis), un árbol de altura.

El biólogo Ricardo Suárez es el director del proyecto y, en diálogo con Ciudad U, contó los objetivos logrados y el trabajo que falta por realizar: “Hoy tenemos la gran propuesta de plantar 150.000 árboles”.

En 2021 lograron llegar a ese importante objetivo y este año ya llevan alrededor de 65.000 en cinco campañas.

“Cada vez nos vamos superando más, antes las campañas eran más largas pero plantábamos menos árboles y parece que ahora estamos con muy buena técnica y plantamos bastantes árboles”, señaló el biólogo.

Generalmente son 10 personas por campaña, sin contar a los voluntarios, quienes no deben concurrir sabiendo sino que el grupo de especialistas les explica cómo realizar la tarea.

En ese marco, cada persona planta alrededor de 300 a 500 árboles por día, es decir que plantan un máximo de 5.000 por día.

A su vez, por cada campaña van al terreno 4 días. Algunas jornadas plantan menos árboles de los deseados a causa de inclemencias climáticas pero de igual manera eso no impide que persigan su objetivo y plantan los que más pueden.

A su vez, no se trata solo de la plantación de los árboles sino también del chequeo de supervivencia, que se trata del monitoreo que realizan al ponerle una chapita al 3% de los árboles que van plantando para hacer el seguimiento de su crecimiento.

Hasta el momento, llevan aproximadamente un 80% de supervivencia. “Es un número muy alto con respecto a la sequía que estamos teniendo”, destacó Suárez.

Con respecto al tabaquillo, el biólogo aseguró que es un árbol muy fuerte, "tanto que después de toda la depredación que le hicieron, con los fuegos constantes, todavía hay bosques, pero hay que reforzarlo”.

La importancia de plantar 150.000 árboles por año

Suárez afirmó que la cifra objetivo de cada año no hace frente a la importante deforestación de los últimos años, pero si no lo hacen "no tenemos experiencia, no tenemos datos”.

“Esto es una ayuda, un aprendizaje y también educación porque la gente que pasa por las rutas ven, paran y quieren saber de qué se trata”, resaltó.

Además, precisó que en Sudamérica ya llevan casi 4 millones de árboles plantados. “Queremos llegar al millón de hectáreas plantadas, son 2.500 árboles por hectárea", explicó.