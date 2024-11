El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Zoonosis, informa la ocurrencia de un brote de triquinosis en cinco localidades de la provincia de Córdoba.

En los últimos días se notificaron 41 casos desde distintos centros de salud públicos y privados de la provincia.

En la ciudad de Córdoba se detectaron 14 casos, en Río Cuarto ocurrieron seis casos, en Costa Sacate hubo 17 casos, en Las Arrias dos casos y Los Molinos dos casos.

Del total de casos notificados, tres personas permanecen internadas y el resto se encuentran con buena evolución clínica con asistencia ambulatoria. Todos fueron atendidos en distintos centros de la provincia.

De acuerdo a la investigación epidemiológica, se identificó que los brotes correspondientes a Córdoba, Río Cuarto, Costa Sacate y los Molinos presentaron como factor de riesgo común el consumo de chacinados de elaboración casera adquiridos en comercios de dichas localidades.

En Las Arrias, los casos estarían asociados al consumo de alimentos elaborados en una faena domiciliaria.

Hasta el momento, se logró establecer un nexo entre los casos de cada localidad, pero no entre los brotes de estas cinco localidades afectadas.

Actualmente, continúan las medidas y acciones de control correspondientes en todas las localidades.

Investigación en curso

Las investigaciones son llevadas a cabo por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, los respectivos municipios de las localidades, la Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria y el SENASA, con participación de la Secretaría de Alimentos.

Vale recordar que se debe evitar la compra y consumo de salames y chorizos de cerdo de lugares no habilitados o sin la debida inspección sanitaria.

En caso de tener alimentos de elaboración casera o de dudosa procedencia, interrumpir su consumo y reservarlos para que puedan ser retirados por el área de bromatología correspondiente.

Sobre la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Ante la presencia de síntomas, se solicita concurrir inmediatamente a un centro de salud, e informar sobre el consumo de este tipo de productos.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda:

* No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

* Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

* No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados.

* Recordar que la salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida en todo el territorio nacional.