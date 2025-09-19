El Ministerio de Salud de Córdoba informó sobre el registro de seis brotes de triquinosis en diferentes localidades de la provincia.

En total la cifra de afectados asciende a sesenta y cinco casos que corresponden a Serrano (28), Río Cuarto (14), ciudad de Córdoba (11), Alpa Corral (5), Wenceslao Escalante (4) y Colonia Tirolesa (3).

La cartera sanitaria indicó que todos las personas fueron atendidos en centros de salud tanto públicos como privados.

Diez de los afectados fueron hospitalizados y desde este viernes uno permanece internado y el resto mantiene un tratamiento ambulatorio.

La causa de los brotes, según las declaraciones de las personas intoxicadas se refieren al consumo de salames, chorizos y otros chacinados de elaboración casera, provenientes de faenas familiares. Mientras que otros se relacionaron con productos adquiridos en el circuito comercial.