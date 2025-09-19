Brote de triquinosis en Córdoba: detectan 65 casos en diferentes localidades
El Ministerio de Salud provincial informó que diez personas requirieron ser hospitalizadas. Los chacinados caseros están entre las causas de las intoxicaciones.
El Ministerio de Salud de Córdoba informó sobre el registro de seis brotes de triquinosis en diferentes localidades de la provincia.
En total la cifra de afectados asciende a sesenta y cinco casos que corresponden a Serrano (28), Río Cuarto (14), ciudad de Córdoba (11), Alpa Corral (5), Wenceslao Escalante (4) y Colonia Tirolesa (3).
La cartera sanitaria indicó que todos las personas fueron atendidos en centros de salud tanto públicos como privados.
Diez de los afectados fueron hospitalizados y desde este viernes uno permanece internado y el resto mantiene un tratamiento ambulatorio.
La causa de los brotes, según las declaraciones de las personas intoxicadas se refieren al consumo de salames, chorizos y otros chacinados de elaboración casera, provenientes de faenas familiares. Mientras que otros se relacionaron con productos adquiridos en el circuito comercial.