Los brotes registrados en distintas fiestas de egresados ​​de Córdoba se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para el ministro de Salud de la Provincia. El titular de esa cartera, Diego Cardozo, informó este martes que ya hay 90 infectados y alrededor de 800 personas aisladas -números que podrían subir en los próximos días-.Y lo peor de todo es que casi con seguridad los casos son contagios de la nueva variante de Covid 19.

Ver también: Córdoba: suspenden las clases en tres escuelas por un posible brote de coronavirus

“Sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron. Desde Malbrán nos anticipan que, al igual que en el caso del brote en Colonia Caroya y Jesús María, es casi seguro que se ratifique en sus pruebas ”, dijo Cardozo a La Voz.

Lo que aún se desconoce es si los contagiados tienen o no sus esquemas de vacunación completos, ya que hay casi 7 millones de personas en el país que solo tienen una dosis de la vacuna anti covid.

La mayoría de los infectados está cursando la enfermedad con cuadros clínicos leves, pero en las últimas horas fue internada una joven de 23 años con dos dosis de aplicaciones de Sinopharm, aseguraron desde la cartera de Salud

Ver también: Boris Johnson confirmó la primera muerte por variante ómicron en el mundo

La necesidad de aplicar cuarentena obligatoria a quienes llegan del exterior

Según la investigación epidemiológica, el brote registrado en las fiestas de egresados ​​-que ocasionó que cuatro colegios debieran volver a la virtualidad- se originó a través de una joven que regresó a Argentina proveniente de Estados Unidos y es hermana de uno de los alumnos que hacía su colación y egreso del secundario.

En ese marco, Cardozo insistió en la necesidad de que el gobierno nacional reconsidere el protocolo que tiene para viajeros que sólo exigen cuarentenas para quienes tienen un paso por Sudáfrica , el primer lugar donde se detectó la circulación de Ómicron.

“Hemos tenido ya un caso de un viajero de Dubai, ahora sería de una persona que el trajo de Estados Unidos. Lo que estamos planteando es que para todos los que ingresen al país se aplique un aislamiento de cuatro días, que es el tiempo en el que en su mayoría los casos se positivizan, luego traer un PCR de no más de 72 horas negativas ” , fundamentó Cardozo.

La estrategia de Córdoba

Por los brotes registrados en Jesús María y Colonia Caroya, al que se le suma el de las fiestas de egresados , la Provincia apuntalará la estrategia de prevención reforzando la vacunación, incrementando los testeos y concientizando sobre la necesidad del uso del barbijo, incluso al aire libre.

En los brotes de variante Ómicron se comprobó que hubo contagios por contactos muy breves y al aire libre, sin barbijo.

“Es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no habíamos visto con Delta”, concluyó Cardozo en declaraciones a La Voz.

Para más información: https://prensa.cba.gov.ar/salud-2/salud-reitera-recomendaciones-para-evitar-contagios-covid-19/