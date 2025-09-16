Un amanecer londinense marcó el pulso del martes en tierras cordobesas.

El avance del día no tendrá, de acuerdo a lo previsto, una gran amplitud térmica.

Sin embargo, la densa niebla latente en el centro de la provincia desde temprano, llama la atención. La cuestión hizo disminuir considerablemente la visibilidad.

Desde temprano, el mercurio lució elevado, dejando el fresco invernal de lado.

Para hoy, el avance del día contará con ráfagas de viento norte, que alcanzarían los 50 kilómetros por hora.

En lo alto, el cielo apenas podría despejarse, aunque las nubes son protagonistas.

El mercurio se estiraría hasta los 27 grados.