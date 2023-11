En un hecho de violencia inusitada, un adolescente de 13 años fue golpeado por una patota de 16 jóvenes hasta quedar inconsciente y con daño cerebral es “irreversible", de acuerdo a lo que los médicos del Hospital de Niños informaron a sus padres.

El agredido, que se debate entre la vida y la muerte, estaba con dos amigos el domingo alrededor de las 22.30 el momento en que fue atacado brutalmente por los demás, y también resultaron lesionados.

Uno de ellos contó a Radio Universidad que está muy mal por lo que le hicieron a su amigo, “pero yo sé que él es fuerte y a salir”, indicó.

El chico contó que se dirigían hacia la plaza Jerónimo del Barco, de Alto Alberdi, donde fueron patoteados, y que los agresores “supuestamente bajaban del Nuevocentro (shopping)" y tomaron contacto con ellos en la misma plaza.

“Fueron dos segundos, muy rápido fue que ellos se ponen atrás mío y mi amigo empezó a discutir, yo me metí, me dijeron ‘qué, vos también te vas a meter?’ y me pegaron una patada en la cara”.

De acuerdo a la versión del chico, la discusión comenzó porque supuestamente L. miraba mal y el otro grupo lo provocaba. Dijo que no conocían personalmente a los de la patota que los terminó agrediendo, aunque a algunos sí, por redes sociales.

“Uno de esos chicos no sé si le tenía envidia, bronca a L. porque …La chica de él que estaba con el que discutió L., lo hablaba a L y ahí le empezó a agarrar bronca. Esto fue hace un par de meses”, relató el adolescente.

“Nos encerraron. Eran 16 ellos (…). Yo no quería que pelee L., no somos de pelear. Lo provocaron esta vez y bueno… Yo cuando quise calmar todo me metieron una patada que quedé ciego, la vista se me puso borrosa. En el mismo momento empezamos a correr los dos (con L.) al mismo tiempo. Corrimos y en un momento lo pierdo a L. de vista, no lo veo, y L. cruza la Colón y yo me voy para un costado, para la izquierda donde está la estación de servicio. Y ahí había un hombre, taxista, que le digo ‘gracias’ porque si no hubiera estado él hubiera estado peor con L.”, detalló el chico, agregando que no había nadie en la plaza a esa hora.

Cómo fue el brutal ataque a L.

El amigo contó que el adolescente que se encuentra con daño cerebral irreversible fue atacado en la calle “porque L. cruza y se pone atrás de un hombre y el hombre agarra a dos y viene uno de costado y le pega. Así me dijeron a mí, porque en todo este momento yo estaba en el suelo, eran seis que me pegaban, por la estación”, sostuvo.

“Cuando yo llego a la estación me pongo con tres, me tiran al suelo y ahí me empiezan a pegar los seis”, relató el chico, por lo que no pudo ver el momento exacto en el que su amigo era atacado.

Respecto de la ayuda que recibieron del taxista, el chico dijo que el conductor pudo agarrar a tres de los agresores. “Asustó”, sostuvo,y agregó que los integrantes de la patota tenían entre 15 y 16 años aproximadamente.

El hombre lo subió a su taxi y no permitió que buscara a L. porque quería llevarlo a hacer la denuncia a la policía, algo que finalmente hizo. Fue en ese momento en el que el adolescente perdió contacto con su amigo.

Dijo que se enteró del brutal ataque a L. cuando llegó a su casa y ahí su familia le contó.

Al ser consultado sobre cómo se encuentra, el chico contestó: “la verdad muy mal (…) me golpearon en la cabeza, tenía los ojos morados, en la cara marcada la patada”.



El amigo de L. contó que van juntos a la escuela, y que siempre se juntan en la plaza Jerónimo del Barco porque el chico que se llevó la peor parte del bestial ataque vive en la esquina.

Esta tarde se realizará una marcha convocada a las 19 en la plaza Jerónimo del Barco para pedir justicia por el adolescente que se encuentra en gravísimo estado. “Pido justicia por mi amigo, y que todos oren por él”, concluyó el chico de 13 años.



Escuchá la nota completa: