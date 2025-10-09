Durante el último fin de semana de agosto, Dante Pedrotti (83) y su esposa, Marta Herrera (82), vivieron un violeto robo en Villa Carlos Paz. En la madrugada, al menos dos hombres ingresaron a su domicilio tras forzar una abertura, los golpearon y les exigieron joyas y dinero. Fruto del ataque, Pedrotti sufrió hematomas en la cabeza, coágulos, un pulmón perforado y dos costillas fracturadas, lo que lo llevó a permanecer internado en estado crítico por casi un mes en el Hospital Aeronáutico. Afortunadamente, fue dado de alta el pasado martes, aunque su salud sigue siendo delicada. En los últimos días, la investigación por el hecho tuvo un importante avance: dos policías fueron detenidos, acusados de haber participado o colaborado con el asalto a la pareja de jubilados.

Los detenidos, en detalle

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, el primer sospechoso fue aprehendido a finales de septiembre. Se trata de un hombre de apellido Bruno, cuyo vehículo fue visto en las inmediaciones de la vivienda de las víctimas el mismo día en que ocurrió el robo. Tras revisar su teléfono, la policía dio con su hijo, Facundo Bruno, un ex policía que contaba con antecedentes delictivos, entre los que se destaca su participación en una mesa de dinero ilegal ligada a una concesionaria.

Según las hipótesis de la investigación, padre e hijo habrían actuado junto a otros dos hombres que aún no están identificados, apodados “los porteños”, quienes entraron y golpearon a los jubilados.

Por otra parte, el jueves pasado la policía allanó la vivienda de Facundo Bruno y secuestró un celular que este había intentado desechar. Al analizar su contenido, hallaron información que comprometía a un policía en actividad nombrado Wilson Mansilla, que fue detenido este miércoles cuando se presentó a trabajar en la Departamental local. Mansilla está acusado de haber liberado la zona, informando sobre el movimiento de las patrullas en el momento del asalto.