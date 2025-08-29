La segunda edición de la Expo Parques Industriales Córdoba 2025 cerró tras dos jornadas intensas de conferencias, rondas de negocios y conversatorios, que reunieron a alrededor de 3.000 visitantes, 40 expositores y referentes productivos de todo el país y la región.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura que tuvo lugar el día miércoles en el Centro de Convenciones Córdoba.

“La feria fue muy productiva, superó nuestras expectativas iniciales y reunió a alrededor de 3.000 personas interesadas en conocer de cerca el modelo cordobés de parques industriales", expresó por su parte el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa.

Durante la última jornada, realizada este jueves, intendentes y gestores de polos productivos compartieron experiencias sobre el impacto de los parques industriales en sus comunidades, destacando la importancia del ordenamiento territorial, la generación de empleo y la sinergia público-privada para impulsar el desarrollo local.

Durante el evento se abordaron temas como modelos urbanísticos sostenibles, desafíos logísticos, transición energética e integración productiva para la internacionalización de las pymes. También se presentaron propuestas de financiamiento y experiencias de startups tecnológicas vinculadas al sector industrial.

La Expo Parques Industriales se consolida así como una plataforma estratégica para mostrar la capacidad productiva del interior argentino, promover inversiones, impulsar negocios y fortalecer el trabajo conjunto entre municipios, provincias y Nación.