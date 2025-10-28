La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este martes los fondos asignados a su área en el Presupuesto 2026 que se discute en la Comisión de Presupuesto de Diputados.

Después de la amplia victoria electoral que alcanzó La Libertad Avanza en las elecciones del domingo, la titular de seguridad se prepara para asumir su banca en el Senado de la Nación.

En su exposición, Bullrich destacó los avances en materia de lucha contra el narcotráfico y sobre el protocolo de antipiquete como marcas de gestión.

“Queremos orden. Cuando hay orden, hay tranquilidad y cuando tiran piedras vamos a actuar una y otra vez”, dijo la funcionaria, quien asistió junto a la secretaria de Seguridad, la cordobesa Alejandra Monteoliva.

Bullrich también hizo referencia a los proyectos que impulsará en el Congreso, entre ellos se refirió a una ley "contra la violencia de género, violencia relacionada y violencia intrafamiliar".

La ministra cuestionó a las organizaciones feministas por "contar mal" los casos de femicidio y aseguró que realizará un estudio para "separar lo asesinatos de mujeres de los casos de femicidio".