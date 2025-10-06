La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1° pide colaboración para localizar a Esmeralda Sofía Miguel, de 18 años, cuyo paradero se desconoce.

Esmeralda es de contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,50 metros y tiene el cabello largo hasta la cintura, de color negro. Al momento de ser vista por última vez vestía un jean negro, remera negra y zapatillas blancas.

Cualquier información que pueda ayudar a ubicarla puede aportarse a la Unidad Judicial N°12, al teléfono 351-5642877, o en José Villegas 2100, barrio Patricios, ciudad de Córdoba.