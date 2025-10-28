Buscan a un hombre desaparecido en Cosquín
La última vez que fue visto vestía un pantalón de jean azul, una campera de color azul y una mochila de color gris.
La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó este martes la colaboración de la sociedad para dar con el paradero de Saúl Serafin Moreno, de 74 años, con domicilio en barrio San José Obrero de Cosquín.
Moreno es una persona que mide aproximadamente 1,65 metros, de contextura robusta, pesa unos 75 kg. aproximadamente, de tez morocha, tiene pelo corto lacio y con canas, tiene ojos de color marrón claro.
Cualquier información sobre el paradero puede informarse la Unidad Judicial de Cosquín, teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos n° 56801, 56802 o 56803, a la Comisaría de Cosquín 3541-458160 o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.