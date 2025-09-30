La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje pide colaboracion para dar con el paradero de Favio Marcia Griffone, de 36 años.

Griffone mide 1,70 metros, es delgado, y tiene cabello color negro. Tiene un diente partido en el lado derecho. Usa piercing en la nariz.

Su último domicilio se registra en la localidad de San Marcos Sierras. Fue visto por última vez el 15 de setiembre en esa ciudad. Toda información puede ser proporcionada en sede judicial o policial.