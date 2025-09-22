La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Carlos Iván Bracamonte, de 15 años de edad, quien se habría ausentado de su domicilio.

Bracamonte fue visto por última vez en la calle Imperial esquina Carlos V, del barrio El Condado, el día 21 de junio de 2025 en horas de la mañana.

Se trata de una persona de contextura delgada, de 1,70 mts. de altura, de pelo oscuro, corto, peinado hacia un costado, ojos de color marrón, tez clara, sin tatuajes.

La última vez que fue visto vestía una un pantalón de color bordó, una campera de color rojo y gris.

Cualquier información sobre el paradero puede informarse la Unidad Judicial Móvil de Cosquín, teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos n° 56801, 56802 o 56803, a la Comisaría de Cosquín 3541-458160 o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.