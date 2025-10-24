El colectivo Ni Una Menos Córdoba publicó este viernes un pedido de colaboración para encontrar a una joven de 15 años que está desaparecida desde el martes 21 de octubre.

Se trata de Fernanda Quiquinto, que fue vista por última vez en la mañana de ese día cuando salió de su casa en barrio Granja de Funes II de la ciudad de Córdoba.

Según precisa el comunicado, Fernanda mide 1.65m, tiene cabello castaño por debajo de los hombros y ojos color marrón. En ese momento vestía remera manga corta color blanco y pantalón color negro.

Toda información puede aportarse a la Unidad Judicial 19 en barrio Arguello o a los teléfonos (03543)- 446290 – 4481016 Int. 34581.