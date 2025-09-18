La Justicia investiga el paradero de Bárbara Abigail Rampulla, vista por última vez el 11 de septiembre en barrio Héroes de Malvinas. La madre de la joven aseguró que “todos los vecinos están buscándola” y señaló al novio como el principal responsable.

“Se la llevó engañada. Yo pienso que está con él. El novio tiene 21 años. Vivían discutiendo. Mi hija dejó de ir al colegio por manipulación de él”, afirmó María Esther en diálogo con El Doce.

“De tanto ver violencia en mi casa con ellos dos, tuve que hacer la denuncia en el Polo de la Mujer”, lamentó entre lágrimas.

Bárbara mide 1,55 metros, es de contextura delgada, cabello castaño oscuro hasta el pecho y tez trigueña. Tiene un tatuaje en la muñeca con el signo de Tauro y un lunar cerca del ombligo, en el costado izquierdo.

Al momento de ausentarse vestía una remera del club Belgrano, un short negro y zapatillas oscuras. También llevaba un bolso y una mochila.

Cualquier información puede ser aportada en la Unidad Judicial 6 (Lagunilla 3179, barrio Matienzo) o al teléfono 4481000 interno 34101.