La Fiscalía de Instrucción 3 de Villa Carlos Paz solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Paola Estefanía Arsiniega Gutiérrez, de 33 años.

Arsiniega Gutiérrez es de contextura física delgada, 1.70 metros de altura, tez de piel blanca, cabello teñido de color rubio con flequillo colorado, no usa lentes, no tiene tatuajes ni piercing.

Al momento de su desaparición llevaba puesto un pantalón tipo jean color azul, campera de jean azul claro; en los pies zapatillas color negra.

Fue vista por última vez el 24 de octubre de 2025 en Villa Carlos Paz.

Cualquier información sobre el paradero informar al teléfono de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz (03541-428181 int. 55801/2/4), o a cualquier dependencia policial o judicial.