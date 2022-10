Nahir Candelaria Tapia está desaparecida hace ya 10 días. Fue vista por última vez el lunes 17 de octubre por la noche en una estación de servicio de Villa El Libertador, al sur de la ciudad de Córdoba.

La joven tiene 14 años y vestía una campera de color negro lisa, una calza camuflada de color verde militar y un par de zapatillas de color marrón claro. Además, llevaba una mochila roja, otra mochila estilo hippie y una bolsa blanca.

Karina, madre de la adolescente, dialogó con Canal 10 y expresó su desesperación por la búsqueda de su hija:

“He buscado por todos lados, he golpeado puertas, he pedido explicaciones, he aportado información y todavía sigo esperando.”

La madre señaló que la adolescente se escapó debido que se llevó ropa, por lo que se llevó más de una mochila. Sin embargo, afirmó que no sabe el motivo por el cual se fue.

Por otro lado, Karina expresó su disconformidad con el accionar de la Justicia hasta ahora: “La ayudante del fiscal (Fiscalía Nº 3) me mandó a sentar y a esperar, es inaudito”

En ese marco, desde el movimiento Ni Una Menos Córdoba informaron que solicitaron la activación del Alerta Sofia (sistema federal de búsqueda de personas).

La madre pide ayuda

Karina pidió que las personas que la vean “la retengan por favor, aunque grite y patalee, no importa”.

Por cualquier información de la joven, las personas pueden comunicarse al 351-643-6510.

A su vez, pueden comunicarse con la Unidad Judicial n° 3, ubicada en calle Carmelo Ibarra 1235, 1° piso, Villa El Libertador, o al tel. 4333400/01 – 4481016 Int. 34041