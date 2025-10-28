Axel Agüero, de 22 años, quedó detenido este martes por ser el principal sospechoso del asesinato de Agustín Olmos, ocurrido el 11 de octubre pasado en barrio Alberdi de Rio Cuarto.

En las últimas horas, personal del Departamento de Investigaciones detuvo a presunto criminal, imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Vale recordar que la víctima tenia 26 años y había salido hace poco de la cárcel. Fue ultimado de tres disparos y falleció cuando era trasladado al hospital.

El aprehendido fue trasladado a sede policial quedando a disposición de la Fiscalía del turno 1º a cargo del Dr. Pablo Javega.