Exequiel Cabrera, el adolescente de 17 años que cayó desde el puente al túnel de Plaza España en la madrugada del sábado continúa en estado crítico.

Según declaraciones de las personas que estaban con el joven, saltó -sin saber que estaba el túnel- huyendo de una pelea en un boliche de Chacabuco y Larrañaga.

VER: Está grave el adolescente que cayó desde 7 metros de altura al túnel de Plaza España

Hugo, papá de Exequiel, informó en un móvil de Crónica Matinal, por Canal 10, el estado de salud de su hijo: "Exequiel sigue en estado crítico, ayer lo indujeron al coma por los politraumatismos que tiene".

Además detalló que lo sometieron a una cirugía "bastante complicada" por los daños en el cráneo. Además, el tórax y los pulmones también se encuentran comprometidos, explicó Hugo.

Explicó que además de sus amigos y su cuñado, en el momento del hecho fue asistido por un CAP que pasaba por el lugar y "por personal de la salud". "No se quienes son para poder agradecerle", dijo emocionado.

"Ellos lo auxiliaron hasta que llegó el 107 y lo trasladó" para el Hospital de Urgencias donde se encuentra hospitalizado.

Exequiel, esa noche, había salido con un "grupo grande de chicas y chicos". Lo último que vieron es que "salió corriendo y una cantidad de gente corriéndolo por detrás": "un grupo de más de 15 personas". Y amplió: "Por lo que cuentan los chicos, Exequiel había defendido a un chico que había sido golpeado por esta gente y a la salida del boliche pasó lo que no tenía que pasar: lo estuvieron esperando a que saliera del boliche".

Las declaraciones de amigos y otras personas presentes en ese boliche concuerdan: Exequiel no peleó esa noche con nadie.

"No sabemos si lo empujaron, si se tiró y si lo hizo por qué lo hizo. Hasta que no nos llamen para ver las cámaras no podemos decir nada", expresó.

Exequiel, contó, es el más grande de 3 hermanos, va al colegio Manuel Lucero de Alta Córdoba y trabaja en un local de comidas rápidas de un hipermercado. Tiene dos hermanos, de 13 y 2 años.

El fiscal José Bringas interviene en la investigación del caso para conocer la secuencia de los hechos. Su secretaria, la Dra Silvana Scarpino confirmó que continúan analizando las cámaras de seguridad que revelan que, efectivamente, "lo perseguían más de 10 personas".

Por el momento no hay ni imputados ni detenidos pero sí identificados.